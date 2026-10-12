Alan Blažević za RTL.hr otkrio što priželjkuje Anti Vukasu u 'Divljim pčelama': 'Ljubavnicu! Svi se ljubeckaju oko mene, samo ja ne'

U svijetu Ante Vukasa ništa ne ostaje isto! Glumac Alan Blažević za RTL.hr najavio je nove zaplete u 'Divljim pčelama' i otkrio da promjene kroz koje prolazi njegov lik nisu samo unutarnje, već se odražavaju i na njegovu izgledu

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Glumac Alan Blažević, koji u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje moćnog i nepredvidljivog Antu Vukasa, otkrio je što gledatelje očekuje u nastavku priče. Njegov lik prolazit će kroz brojne promjene, a jednu od njih publika može primijetiti već na prvi pogled. "Kao prvo, kao što možete vidjeti – čovjek bez brkova", istaknuo je Blažević, osvrnuvši se na novi izgled Ante Vukasa.

icon-expand icon-close icon-close Alan Blažević, Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

No promjena izgleda nije slučajna, već, kako glumac objašnjava, ima i dublje značenje. "To je simptomatično i simbolično za promjene kroz koje će on ići u životu. Znači, tu se centri moći oko njega i u njegovom svijetu mijenjaju. I dalje napeto. Konflikti rastu. Tako da će biti – nikad mirno", najavio je glumac.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL