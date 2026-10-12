Alan Blažević za RTL.hr otkrio što priželjkuje Anti Vukasu u 'Divljim pčelama': 'Ljubavnicu! Svi se ljubeckaju oko mene, samo ja ne'

Glumac Alan Blažević, koji u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje moćnog i nepredvidljivog Antu Vukasa, otkrio je što gledatelje očekuje u nastavku priče. Njegov lik prolazit će kroz brojne promjene, a jednu od njih publika može primijetiti već na prvi pogled.
"Kao prvo, kao što možete vidjeti – čovjek bez brkova", istaknuo je Blažević, osvrnuvši se na novi izgled Ante Vukasa.
No promjena izgleda nije slučajna, već, kako glumac objašnjava, ima i dublje značenje.
"To je simptomatično i simbolično za promjene kroz koje će on ići u životu. Znači, tu se centri moći oko njega i u njegovom svijetu mijenjaju. I dalje napeto. Konflikti rastu. Tako da će biti – nikad mirno", najavio je glumac.
Osim što je otkrio što gledatelji mogu očekivati od njegova lika, Blaževića smo upitali i što bi on osobno poželio Anti Vukasu u nastavku serije. Njegov odgovor bio je kratak, neočekivan i duhovit.
"Ljubavnicu. Što da vam kažem, svak se ljubecka oko mene, samo ja ne", našalio se glumac.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.