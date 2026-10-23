Aldo iz Krnetinog ureda zove Jakova: 'Pitanje je života i smrti'

U napetoj epizodi 'Divljih pčela' uslijedio je šokantan obrat kada je Aldo odlučio riskirati sve kako bi pomogao Katarini. Iskoristio je trenutak nepažnje i iz Krnetinog ureda uputio poziv koji bi mogao promijeniti sve

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Snalažljivi Aldo i lažni izgovor

Aldo je uspio doći do telefona u Krnetinom uredu, a kada ga je upravitelj upitao za koga treba telefon, brzo se snašao. Kako bi prikrio svoje prave namjere, Aldo je izgovorio uvjerljivu laž te tako zavarao Krnetu. "Samo treba telefonirati. Moram javiti količine higijenskih potrepština za drugi mjesec", odgovorio mu je potpuno mirno, glumeći da obavlja redovite administrativne zadatke za zatvor. Dok se drama u zatvoru odvijala, Jakov se taman našao u gostionici. Tamo je došao na kavu s Ivicom, koji se zaželio izlaska među ljude unatoč svojim unutarnjim borbama i strahovima. Njihov miran razgovor iznenada je prekinula zvonjava telefona, a poziv je bio namijenjen upravo Jakovu. Čim je podigao slušalicu i čuo tko ga zove te što mu ima za reći, Jakov je ostao potpuno šokiran.

icon-expand icon-close icon-close Aldo i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Upozorenje oko Katarine

S druge strane slušalice bio je Aldo s vrlo jasnom i dramatičnom porukom. Svjestan opasnosti u kojoj se Katarina nalazi, nije bilo vremena za okolišanje i duga objašnjavanja. "Moraš hitno Katarinu Runje prebaciti u drugi zatvor. Bilo koji, bilo gdje, ali nađi način. Pitanje je života i smrti", upozorio ga je Aldo tonom koji nije ostavljao nimalo mjesta za sumnju. Aldin poziv jasno je dao do znanja Jakovu koliko je Katarinina situacija ozbiljna i da više nema vremena za čekanje. Sada je na njemu da što prije pronađe način kako je premjestiti u drugi zatvor i zaštititi od Krnetina zlostavljanja.

icon-expand Katarina Runje i Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL