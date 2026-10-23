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Divlje pčele

Aldo iz Krnetinog ureda zove Jakova: 'Pitanje je života i smrti'

U napetoj epizodi 'Divljih pčela' uslijedio je šokantan obrat kada je Aldo odlučio riskirati sve kako bi pomogao Katarini. Iskoristio je trenutak nepažnje i iz Krnetinog ureda uputio poziv koji bi mogao promijeniti sve

RTL
23.10.2026 10:00

Snalažljivi Aldo i lažni izgovor

Aldo je uspio doći do telefona u Krnetinom uredu, a kada ga je upravitelj upitao za koga treba telefon, brzo se snašao. Kako bi prikrio svoje prave namjere, Aldo je izgovorio uvjerljivu laž te tako zavarao Krnetu.

"Samo treba telefonirati. Moram javiti količine higijenskih potrepština za drugi mjesec", odgovorio mu je potpuno mirno, glumeći da obavlja redovite administrativne zadatke za zatvor.

Dok se drama u zatvoru odvijala, Jakov se taman našao u gostionici. Tamo je došao na kavu s Ivicom, koji se zaželio izlaska među ljude unatoč svojim unutarnjim borbama i strahovima. Njihov miran razgovor iznenada je prekinula zvonjava telefona, a poziv je bio namijenjen upravo Jakovu. Čim je podigao slušalicu i čuo tko ga zove te što mu ima za reći, Jakov je ostao potpuno šokiran.

Aldo i Lazar Krneta, Divlje pčele
Aldo i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Upozorenje oko Katarine

S druge strane slušalice bio je Aldo s vrlo jasnom i dramatičnom porukom. Svjestan opasnosti u kojoj se Katarina nalazi, nije bilo vremena za okolišanje i duga objašnjavanja.

"Moraš hitno Katarinu Runje prebaciti u drugi zatvor. Bilo koji, bilo gdje, ali nađi način. Pitanje je života i smrti", upozorio ga je Aldo tonom koji nije ostavljao nimalo mjesta za sumnju.

Aldin poziv jasno je dao do znanja Jakovu koliko je Katarinina situacija ozbiljna i da više nema vremena za čekanje. Sada je na njemu da što prije pronađe način kako je premjestiti u drugi zatvor i zaštititi od Krnetina zlostavljanja.

Katarina Runje i Jakov Vukas, Divlje pčele
Katarina Runje i Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

No, Aldo je ovim potezom i sam mnogo riskirao. Naime, telefonski poziv uputio je iz Krnetina ureda, svjestan da bi ga upravitelj mogao prisluškivati ili otkriti s kim je razgovarao. Ako Krneta dozna da upravo Aldo odaje informacije i pokušava pomoći Katarini, mogao bi se naći u ozbiljnim problemima.

Hoće li Jakov uspjeti reagirati na vrijeme i spasiti Katarinu ili će Krneta otkriti Aldinu izdaju prije nego što uspiju provesti svoj plan?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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