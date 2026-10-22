Aldo odlučio pomoći Katarini unatoč velikom riziku! 'Nitko ne zaslužuje da ga se tako maltretira'

Katarina Runje sve teže podnosi Krnetino zlostavljanje te traži način kako da pobjegne iz te noćne more uz pomoć zatvorenice Franke i čuvara Alda

icon-close

Katarina Runje nalazi se u potpuno bezizlaznoj situaciji i pod neizdrživim pritiskom upravitelja Krnete. U potpunom očaju, žali se svojoj cimerici Franki, priznajući joj koliko joj je teško. Objašnjava joj da pod hitno mora nekome reći što se točno događa unutar zidina, jer inače to jednostavno neće moći izdržati. Njezin jedini cilj postao je bijeg iz Krnetinih kandži. Odlučno govori Franki da pod svaku cijenu mora otići iz te kaznionice i riješiti se upravitelja jednom zauvijek kako bi se spasila. Prvenstveno traži premještaj u drugi zatvor.

Frankin plan i Jakovljev broj

Vidjevši u kakvom je psihičkom stanju, Franka odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke i pomoći nesretnoj Katarini. Daje joj komad papira i traži od nje da zapiše Jakovljev broj telefona. "Zapiši ovdje broj telefona i njegovo puno ime i prezime", govori joj Franka, svjesna da moraju brzo i diskretno djelovati. Nakon što Kate zapiše podatke, plan je taj papirić predati Aldi. Očekuju da će upravo Aldo moći potajno doći do Jakova i zatražiti pomoć.

Aldina pomoć i empatija

Aldo u međuvremenu dolazi u redovnu kontrolu soba, a njegova prisutnost ulijeva tračak nade preplašenim zatvorenicama. Ranije je, itekako svjestan u kakvom je Kate stanju, potajno dao Katarini malo ulja kako bi joj pomogao da se oporavi od operacije i Krnetinog zlostavljanja.

icon-expand icon-close icon-close Aldo i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL