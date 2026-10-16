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Divlje pčele

Aldo ostao zatečen Krnetinim naredbama! Hoće li poslušati savjest ili nadređenog?

Napetost u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' doseže vrhunac. Gledatelji su svjedočili šokantnom razgovoru između Lazara Krnete i Alde Mađara koji otkriva jezive namjere prema Katarini Runje

RTL
16.10.2026 13:00

Krnetin nemilosrdni plan

Lazar Krneta ne preza ni pred čim kako bi sačuvao ugled zatvora i zataškao veliki skandal. U izrazito mračnoj sceni, Krneta hladnokrvno obavještava Alda o dogovorenom dolasku liječnika. "Doktor će doći do podne obaviti ovaj zahvat", jasan je Krneta, strogo zahtijevajući od Alda da se pobrine kako nitko ne bi primijetio što se događa iza zatvorenih vrata.

S druge strane, Aldo pokazuje očitu nelagodu zbog cijele situacije i pokušava se usprotiviti. Oprezno propitkuje postoji li neki drugi način da se riješi taj problem, pogotovo zato što obojica znaju da zatvorenica Kate još uvijek ni ne sluti da je u drugom stanju.

I Eva je bila trudna dva puta

Krneta je neumoljiv i oštro podsjeća Alda da su potpuno istu situaciju već uspješno zataškali u prošlosti s Evom Parać. Bahato mu objašnjava da ne namjerava dopustiti da Katarina rodi jer bi to donijelo brojna neželjena pitanja. Aldo ga pak podsjeća na ključnu razliku u ovim slučajevima. "Eva je znala da je trudna i ona je oba pristala pobaciti", ističe Aldo, dajući do znanja da je pristanak nesretne Kate u ovoj priči najveći problem.

Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele
Lazar Krneta i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjeme sumnje

Iako se Aldo na kraju naizgled pokorava dobivenim naredbama, tenzije između dvojice likova nikada nisu bile očitije. Krneta mu nevoljko daje priliku da pokuša razgovarati s Katarinom i nagovoriti je na njihov plan.

"Pa onda je idi pitaj hoće li pristati pa mi dođe reći što je rekla", odgovara Krneta bezobrazno.

Na samom kraju razgovora, nakon što Aldo potvrdi da sve razumije, Krneta ga prodorno i sumnjičavo pita je li doista sigurno razumio što se od njega traži. Njegov ton jasno odaje duboku sumnju da bi ga Aldo, pritisnut savješću, u ključnom trenutku mogao izdati i ugroziti cijelu tajnu operaciju.

Ova teška epizoda ostavlja gledatelje u velikoj neizvjesnosti oko Katine sudbine. Hoće li Aldo doista provesti Krnetin zloglasni plan u djelo ili će se napokon usprotiviti nadređenom, otkrit će idući nastavci napete dramske serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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