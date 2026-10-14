Aldo otkrio Franki šokantnu tajnu o Katinoj trudnoći! Hoće li je uspjeti spasiti prije nego što bude prekasno?

Aldo nije mogao prešutjeti tajnu pa je odlučio Franki priznati što se zapravo događa iza zatvorenih vrata.
Otkrio joj je da je Kata trudna, što je Franku ostavilo u potpunoj nevjerici jer nije mogla shvatiti razmjere te situacije. "Runje je trudna, a sutra dolazi doktor to srediti", bile su riječi kojima je Aldo jasno dao do znanja kakav je stravičan plan skovan protiv Kate.
Borba za prava iza rešetaka
Dok se njezina sudbina planira u strogoj tajnosti, Kate se u zatvoru posvetila pomaganju drugim ženama. Preuzela je ulogu neformalne odvjetnice, pišući zatvorenicama pisma za njihove obitelji i pomažući im prebroditi teške dane.
Oslanjajući se na isprintane zakone i pravilnike, pronalazi načine kako iskoristiti sustav u njihovu korist. Kada se jedna od žena suočila sa smrtnim slučajem u obitelji, Kate joj je detaljno objasnila njezina prava.
"Kad zatvorenik ima smrtni slučaj u bliskoj obitelji, znači da ima pravo na jedan telefonski poziv", savjetovala je ženi, naglasivši da sustav mora poštovati svoja pravila. Uputila ju je da se hrabro pozove na točan članak zakona kako bi dobila ono što joj pripada.
Iako Kate nesebično pomaže drugima, opasnost koja se nadvila nad njezin život mogla bi donijeti nepopravljive posljedice. Franka sada zna cijelu istinu o Katinom stanju i onome što joj žele napraviti, a vrijeme za reakciju polako istječe.
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