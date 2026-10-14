Aldo otkrio Franki šokantnu tajnu o Katinoj trudnoći! Hoće li je uspjeti spasiti prije nego što bude prekasno?

Napetost u kamenolomu dosegnula je vrhunac nakon što je Aldo otkrio Franki šokantnu istinu o Katinom stanju. Dok se u tajnosti pripremaju opasni planovi, Kate pokušava olakšati život zatvorenicama oslanjajući se na zakone

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Aldo nije mogao prešutjeti tajnu pa je odlučio Franki priznati što se zapravo događa iza zatvorenih vrata. Otkrio joj je da je Kata trudna, što je Franku ostavilo u potpunoj nevjerici jer nije mogla shvatiti razmjere te situacije. "Runje je trudna, a sutra dolazi doktor to srediti", bile su riječi kojima je Aldo jasno dao do znanja kakav je stravičan plan skovan protiv Kate.

Borba za prava iza rešetaka

Dok se njezina sudbina planira u strogoj tajnosti, Kate se u zatvoru posvetila pomaganju drugim ženama. Preuzela je ulogu neformalne odvjetnice, pišući zatvorenicama pisma za njihove obitelji i pomažući im prebroditi teške dane. Oslanjajući se na isprintane zakone i pravilnike, pronalazi načine kako iskoristiti sustav u njihovu korist. Kada se jedna od žena suočila sa smrtnim slučajem u obitelji, Kate joj je detaljno objasnila njezina prava.

icon-expand icon-close icon-close Katarina i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL