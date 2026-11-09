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Divlje pčele

Aldo posjećuje ranjenu Katu u bolnici i moli je za oprost

Nakon što je Kate teško ranjena i prebačena u bolnicu, u posjet joj stiže Aldo s važnim vijestima o promjenama u zatvoru i dubokom isprikom

RTL.hr
09.11.2026 21:15

Smjena surovog upravitelja Krnete

Aldo je došao Kati u bolnicu priopćiti da su se stvari napokon promijenile i da je zloglasni Krneta maknut sa svoje pozicije. "Makli su Krnetu. Potjerali su ga", otkrio joj je Aldo, na što je iznenađena Kate odmah upitala tko će sada preuzeti njegovu dužnost.

Njegov idući odgovor pružio joj je toliko željenu nadu. "Mene su postavili sad na njegovo mjesto", priznao je Aldo, potvrđujući da su zatvorenice napokon dobile upravitelja koji će se prema njima odnositi ljudski.

Molba za oprost

Svjestan strahota koje je Kate godinama trpjela pod Krnetinom torturom, Aldo je iskoristio ovaj posjet kako bi joj se iskreno ispričao za vlastitu šutnju. Nije mu bilo lako pogledati je u oči nakon svega što su prošle ona i ostale žene iza rešetaka.

Lazar Krneta i Aldo, Divlje pčele
Lazar Krneta i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

"Stvarno, stvarno oprosti što sam toliko dugo skrivao sve što se događalo", rekao je Aldo, vidno potresen i pun grižnje savjesti zbog nepravde kojoj je svjedočio, a koju iz straha nije ranije zaustavio.

Obećanje za bolju budućnost

Osim iskrene isprike, Aldo joj je dao i čvrsto obećanje da se takve strahote više nikada neće ponoviti dok je on na čelu ustanove. "Obećavam da će nam svima život biti bolji. Stvarno to obećajem", poručio joj je novi upravitelj, odlučan u namjeri da donese promjene.

U emotivnom razgovoru dotaknuo se i preminule Franke, istaknuvši kako vjeruje da je njena duša sada, nakon odlaska Krnete, napokon našla zasluženi mir i spokoj.

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