Aldo posjećuje ranjenu Katu u bolnici i moli je za oprost

Nakon što je Kate teško ranjena i prebačena u bolnicu, u posjet joj stiže Aldo s važnim vijestima o promjenama u zatvoru i dubokom isprikom

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Smjena surovog upravitelja Krnete

Aldo je došao Kati u bolnicu priopćiti da su se stvari napokon promijenile i da je zloglasni Krneta maknut sa svoje pozicije. "Makli su Krnetu. Potjerali su ga", otkrio joj je Aldo, na što je iznenađena Kate odmah upitala tko će sada preuzeti njegovu dužnost. Njegov idući odgovor pružio joj je toliko željenu nadu. "Mene su postavili sad na njegovo mjesto", priznao je Aldo, potvrđujući da su zatvorenice napokon dobile upravitelja koji će se prema njima odnositi ljudski.

Molba za oprost

Svjestan strahota koje je Kate godinama trpjela pod Krnetinom torturom, Aldo je iskoristio ovaj posjet kako bi joj se iskreno ispričao za vlastitu šutnju. Nije mu bilo lako pogledati je u oči nakon svega što su prošle ona i ostale žene iza rešetaka.

icon-expand icon-close icon-close Lazar Krneta i Aldo, Divlje pčele FOTO: RTL

"Stvarno, stvarno oprosti što sam toliko dugo skrivao sve što se događalo", rekao je Aldo, vidno potresen i pun grižnje savjesti zbog nepravde kojoj je svjedočio, a koju iz straha nije ranije zaustavio.

Obećanje za bolju budućnost