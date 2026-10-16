Aldo više nije mogao šutjeti! Kati priznao istinu koja bi joj mogla promijeniti sudbinu

Aldo više nije mogao šutjeti gledajući nepravdu i opasnost koja se sprema nemoćnoj Kati. Odlučio je preuzeti rizik, stati na njezinu stranu i upozoriti je na stravičan scenarij koji su joj pripremili bez njezinog pristanka. "Sutra će te pod ovim povodom pozvati na pregled i uspavati", priznao joj je potpuno iskreno, otkrivajući prave namjere nadležnog liječnika.

Katarina je očajnički tražila istinu o svom zdravstvenom stanju. U trenucima straha i neizvjesnosti zatražila je pomoć od Alda, nadajući se da će joj netko napokon reći pravu istinu o nadolazećem zahvatu. Njezine najgore slutnje pokazale su se sasvim opravdanima jer se iza priče o rutinskom uklanjanju mioma skrivao puno zlokobniji cilj.

Suočen s vremenom koje im ubrzano istječe, Aldo je Katarini dao jasne upute kako bi spriječili prisilni prekid trudnoće. Savjetovao joj je da ostane maksimalno smirena te da ne pokazuje otvoreni strah pred doktorom koji stoji iza cijele operacije. "Ako želiš zadržati dijete, samo se pravi da ne znaš što ti rade i slušaj sve što ti govori", napomenuo joj je u povjerenju. Objasnio je kako liječnik vjeruje da medicinska sestra još uvijek ne zna za tajni plan pa je Katarini preporučio da upravo njoj otkrije cijelu istinu kao zadnju slamku spasa.

Ostaje nam tek za vidjeti hoće li uz Aldovu pomoć uspjeti nadmudriti zatvorski sustav i zaštititi sebe prije nego što bude prekasno.

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