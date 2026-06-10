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Divlje pčele

Amar Bukvić danas slavi rođendan: Omiljeni Toma iz Divljih pčela' napunio je 45 godina

Glumac Amar Bukvić, kojeg su gledatelji u prvoj sezoni Divljih pčela' pratili kao tajanstvenog Tomu Domazeta, danas slavi 45. rođendan

RTL.hr
10.06.2026 10:58

Amar Bukvić danas ima poseban razlog za slavlje. Omiljeni glumac, koji je u prvoj sezoni RTL-ove serije 'Divlje pčele' utjelovio Tomu Domazeta, napunio je 45 godina.

Gledatelji su ga kroz sezonu pratili u jednoj od najintenzivnijih i najzagonetnijih uloga serije. Toma Domazet od prvog je pojavljivanja privukao pažnju svojom karizmom, šutnjom i pogledom koji je često govorio više od riječi.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma je obilježio prvu sezonu

Prva sezona Divljih pčela' nedavno je došla do kraja, a Toma Domazet ostao je jedan od likova o kojima se najviše pričalo. Njegova prošlost, odnos s Katarinom, povezanost s Rankom i mračne tajne koje su ga pratile učinile su ga jednim od najkompleksnijih likova sezone.

Amar je ulogu donio s posebnom ozbiljnošću i dozom melankolije, zbog čega je Toma kod gledatelja izazivao snažne reakcije. Neki su za njega navijali, neki su ga pokušavali razumjeti, a mnogi su ga do samog kraja doživljavali kao jednu od najvećih rana prve sezone.

Toma Domazet
Toma Domazet FOTO: RTL

Glumac kojeg publika rado prati

Bukvić je i prije Divljih pčela' bio dobro poznato lice domaće glumačke scene, no uloga Tome Domazeta dodatno ga je približila gledateljima RTL-ove serije. Njegove scene bile su među onima koje su se najviše komentirale, posebno zbog emocionalne težine koju je lik nosio.

Nakon završetka prve sezone, fanovi i dalje raspravljaju o Tominoj sudbini, njegovim odlukama i svemu što bi se u nastavku još moglo otkriti.

Rođendan nakon velike sezone

Amar Bukvić tako 45. rođendan dočekuje nakon uspješne televizijske sezone u kojoj je njegov Toma Domazet ostavio snažan trag. A s obzirom na to koliko su se gledatelji vezali za likove iz Vrila, nema sumnje da će mu fanovi Divljih pčela' danas uputiti brojne čestitke.

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