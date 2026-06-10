Amar Bukvić danas slavi rođendan: Omiljeni Toma iz Divljih pčela' napunio je 45 godina

Gledatelji su ga kroz sezonu pratili u jednoj od najintenzivnijih i najzagonetnijih uloga serije. Toma Domazet od prvog je pojavljivanja privukao pažnju svojom karizmom, šutnjom i pogledom koji je često govorio više od riječi.

Prva sezona Divljih pčela' nedavno je došla do kraja, a Toma Domazet ostao je jedan od likova o kojima se najviše pričalo. Njegova prošlost, odnos s Katarinom, povezanost s Rankom i mračne tajne koje su ga pratile učinile su ga jednim od najkompleksnijih likova sezone.

Amar je ulogu donio s posebnom ozbiljnošću i dozom melankolije, zbog čega je Toma kod gledatelja izazivao snažne reakcije. Neki su za njega navijali, neki su ga pokušavali razumjeti, a mnogi su ga do samog kraja doživljavali kao jednu od najvećih rana prve sezone.