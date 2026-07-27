Amar Bukvić i Filip Juričić zajedno na Siciliji! Amar je zbog supruge napravio posebnu stvar

Poznati domaći glumac Amar Bukvić spakirao je kofere i otputovao na talijanski otok bogate povijesti i gastronomije - Siciliju. Svojim se pratiteljima na društvenim mrežama pohvalio atraktivnim videoisječkom s putovanja pod nazivom "Visiting il Padrino's land, Sicilia", u kojem je u kratkim crtama prikazao prave čari talijanskog "dolce vite".
Na ovom pustolovnom putovanju društvo mu pravi bliski prijatelj i poznati kolega Filip Juričić. Zanimljivo je da se Filip na snimci pojavljuje na štakama i s ortozom na nozi, no ozljeda ga nije spriječila da u stopu prati Amara u istraživanju otoka.
Poseban i dirljiv dar za suprugu
Ipak, uz sve prirodne i kulturne ljepote, najveću pažnju i oduševljenje u videu privukao je jedan vrlo dirljiv i osoban trenutak. Amar je tijekom obilaska posjetio lokalnu tradicijsku radionicu i odlučio iznenaditi svoju voljenu suprugu.
Pred kamerom je zabilježio trenutak u kojem majstorica na starinskoj šivaćoj mašini ručno veze natpis na platnenu pregaču. Na njoj stoji posveta "Mama Alma", namijenjena njegovoj supruzi Almi Vukičević Bukvić, s kojom je u sretnom braku već dugi niz godina i ima dvoje djece. Nema sumnje da je ovim originalnim i emotivnim gestom osvojio dodatne bodove kod kuće.
Stopama kultnog 'Kuma' i uspon na Etnu
Kao pravi ljubitelj sedme umjetnosti, Amar nije propustio priliku obići ni kultne filmske lokacije. Dvojac je posjetio slikoviti gradić Savocu i obišao legendarni Bar Vitelli, iznimno važno mjesto iz remek-djela Francisa Forda Coppole Kum (The Godfather). Upravo je u tom baru snimljena slavna scena u kojoj se Michael Corleone (Al Pacino) zaljubljuje u Apolloniju.
Osim filmske povijesti, Amar i Filip osigurali su i dozu adrenalina - popeli su se na Etnu, najviši i najaktivniji vulkan u Europi, te uživali u prizorima fascinantnog vulkanskog krajolika. Uz vožnju uskim uličicama u kojima prolaze pokraj starinskih modela Fiata 500, Amar je pratiteljima priuštio pravu vizualnu poslasticu.