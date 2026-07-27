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Divlje pčele

Amar Bukvić i Filip Juričić zajedno na Siciliji! Amar je zbog supruge napravio posebnu stvar

Popularni glumac prepustio se čarima talijanskog otoka, istražio legendarne filmske lokacije i vulkan, a za svoju voljenu Almu kući donosi originalan suvenir

RTL.hr
27.07.2026 14:00

Poznati domaći glumac Amar Bukvić spakirao je kofere i otputovao na talijanski otok bogate povijesti i gastronomije - Siciliju. Svojim se pratiteljima na društvenim mrežama pohvalio atraktivnim videoisječkom s putovanja pod nazivom "Visiting il Padrino's land, Sicilia", u kojem je u kratkim crtama prikazao prave čari talijanskog "dolce vite".

Na ovom pustolovnom putovanju društvo mu pravi bliski prijatelj i poznati kolega Filip Juričić. Zanimljivo je da se Filip na snimci pojavljuje na štakama i s ortozom na nozi, no ozljeda ga nije spriječila da u stopu prati Amara u istraživanju otoka.

Amar Bukvić, Divlje pčele
Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Poseban i dirljiv dar za suprugu

Ipak, uz sve prirodne i kulturne ljepote, najveću pažnju i oduševljenje u videu privukao je jedan vrlo dirljiv i osoban trenutak. Amar je tijekom obilaska posjetio lokalnu tradicijsku radionicu i odlučio iznenaditi svoju voljenu suprugu.

Pred kamerom je zabilježio trenutak u kojem majstorica na starinskoj šivaćoj mašini ručno veze natpis na platnenu pregaču. Na njoj stoji posveta "Mama Alma", namijenjena njegovoj supruzi Almi Vukičević Bukvić, s kojom je u sretnom braku već dugi niz godina i ima dvoje djece. Nema sumnje da je ovim originalnim i emotivnim gestom osvojio dodatne bodove kod kuće.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Stopama kultnog 'Kuma' i uspon na Etnu

Kao pravi ljubitelj sedme umjetnosti, Amar nije propustio priliku obići ni kultne filmske lokacije. Dvojac je posjetio slikoviti gradić Savocu i obišao legendarni Bar Vitelli, iznimno važno mjesto iz remek-djela Francisa Forda Coppole Kum (The Godfather). Upravo je u tom baru snimljena slavna scena u kojoj se Michael Corleone (Al Pacino) zaljubljuje u Apolloniju.

Osim filmske povijesti, Amar i Filip osigurali su i dozu adrenalina - popeli su se na Etnu, najviši i najaktivniji vulkan u Europi, te uživali u prizorima fascinantnog vulkanskog krajolika. Uz vožnju uskim uličicama u kojima prolaze pokraj starinskih modela Fiata 500, Amar je pratiteljima priuštio pravu vizualnu poslasticu.

amar bukvić divlje pčele
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