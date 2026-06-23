Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' pokazao kako stvarno izgleda glumački život na ljetnoj pauzi

Dok vjerna publika s nestrpljenjem iščekuje jesen i povratak Tome Domazeta u hit-seriji 'Divlje pčele', poznati glumac pokazao je kako uistinu izgledaju ljetne audicije na visokim temperaturama

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Iako je snimanje prve sezone omiljene RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele' uspješno privedeno kraju, a glumačka ekipa otišla na zasluženu ljetnu pauzu, za glumce odmora zapravo nema. Dokazao je to i naš poznati glumac Amar Bukvić, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi markantnog Tome Domazeta. Amar je na društvenim mrežama podijelio urnebesan video s priprema za novi projekt koji je u trenu postao hit i nasmijao njegove brojne pratitelje, ali i kolege iz glumačkog svijeta. "Selftape summer vibes #actorslife", kratko je opisao Amar proces snimanja audicije od kuće.

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Ozbiljan izraz lica, a oko njega - plišanci i jednorozi

Na prvi pogled, Amar u videu izgleda besprijekorno i maksimalno profesionalno: ozbiljan izraz lica s naočalama, elegantni tamni sako, bijela košulja i uredno svezana kravata dok s dubokom koncentracijom iščitava i izgovara tekst. No, kada se kamera malo udaljila, uslijedio je potpuni show! Surova ljetna realnost "selftapea" (audicijskih snimki koje glumci šalju redateljima iz vlastitog doma) pokazala je da Amar "dolje" zapravo nosi lagane ljetne kratke hlače i da je potpuno bos. Da stvar bude još bolja, improvizirani glumački studio postavio je ni manje ni više nego u šarenoj dječjoj sobi, pa su mu vjerna publika i kulisa tijekom čitanja ozbiljnog teksta bili plišani medvjedić, roza ukrasne vrećice s jednorozima i dječje papučice.

icon-expand Amar Bukvić i njegova supruga Alma FOTO: Instagram

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