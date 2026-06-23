Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' pokazao kako stvarno izgleda glumački život na ljetnoj pauzi

Iako je snimanje prve sezone omiljene RTL-ove dramske serije 'Divlje pčele' uspješno privedeno kraju, a glumačka ekipa otišla na zasluženu ljetnu pauzu, za glumce odmora zapravo nema. Dokazao je to i naš poznati glumac Amar Bukvić, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi markantnog Tome Domazeta.
Amar je na društvenim mrežama podijelio urnebesan video s priprema za novi projekt koji je u trenu postao hit i nasmijao njegove brojne pratitelje, ali i kolege iz glumačkog svijeta.
"Selftape summer vibes #actorslife", kratko je opisao Amar proces snimanja audicije od kuće.
Ozbiljan izraz lica, a oko njega - plišanci i jednorozi
Na prvi pogled, Amar u videu izgleda besprijekorno i maksimalno profesionalno: ozbiljan izraz lica s naočalama, elegantni tamni sako, bijela košulja i uredno svezana kravata dok s dubokom koncentracijom iščitava i izgovara tekst. No, kada se kamera malo udaljila, uslijedio je potpuni show!
Surova ljetna realnost "selftapea" (audicijskih snimki koje glumci šalju redateljima iz vlastitog doma) pokazala je da Amar "dolje" zapravo nosi lagane ljetne kratke hlače i da je potpuno bos. Da stvar bude još bolja, improvizirani glumački studio postavio je ni manje ni više nego u šarenoj dječjoj sobi, pa su mu vjerna publika i kulisa tijekom čitanja ozbiljnog teksta bili plišani medvjedić, roza ukrasne vrećice s jednorozima i dječje papučice.
Što donosi nastavak za Tomu Domazeta?
Dok se Amar zabavlja kućnim audicijama u dječjem carstvu i skuplja energiju na ljetnoj pauzi, gledatelji ne prestaju nagađati što donosi uzbudljiva jesen.
Njegov lik Toma Domazet u prvoj je sezoni 'Divljih pčela' postao jedan od stupova radnje i apsolutni miljenik publike zbog svoje kompleksnosti i karizme. Napet završetak sezone ostavio je brojna otvorena pitanja, pa je iščekivanje jesenskih epizoda na vrhuncu. Sudeći po Amarovoj predanosti i radnoj ljetnoj atmosferi, povratak pred kamere u novoj sezoni bit će itekako uzbudljiv, a publika već broji dane do trenutka kada će ponovno pratiti nove zaplete svog omiljenog televizijskog junaka.