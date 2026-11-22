Ovo izdanje dolazi nedugo nakon što je Amar Bukvić u emisiji RTL Direkt komentirao vijest o novom Jamesu Bondu i angažmanu Roberta Pattinsona u toj kultnoj ulozi. Tom je prilikom iskreno priznao kako taj lik ima posebnu težinu u glumačkom svijetu, istaknuvši kako ne postoji glumac koji ne bi htio izgovoriti kultnu rečenicu: "My name is Bond, James Bond."

Inače, publika s malih ekrana Amara Bukvića dobro pamti po brojnim zapaženim ulogama, a mnogima posebno nedostaje i njegovo pojavljivanje u popularnoj dramskoj seriji 'Divlje pčele' kao Toma Domazet, gdje je svojom karizmom i markantnom pojavom ostavio snažan dojam na gledatelje. Sudeći po najnovijim prizorima u odijelu tajnog agenta, uloga uglađenog filmskog špijuna pristajala bi mu kao salivena.

Njegova objava u kratkom je roku prikupila brojne reakcije i pohvale pratitelja, među kojima su se našli i kolege iz glumačkog svijeta.

"Super stav, elegancija!", poručila je jedna pratiteljica, dok mu je kolega glumac Marko Cindrić u šali napisao: "Ja. Ja želim reći: 'Good evening Mr. Bond'". Oduševljenje nije krio ni Matko Knešaurek, koji mu je kratko dobacio: "Opaaaa stari moj".

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.