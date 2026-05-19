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Divlje pčele

Amar Bukvić najbolji je glumac godine, a njegov Toma Domazet prolazi kroz najmračnije trenutke dosad

Dok Amar Bukvić niže priznanja i osvaja publiku, njegov lik Toma Domazet u 'Divljim pčelama' prolazi kroz možda najteže i najmračnije razdoblje dosad.

RTL.hr
19.05.2026 13:00

Glumac Amar Bukvić je na svečanoj dodjeli 'Story Hall of Fame' nagrada osvojio priznanje za najboljeg glumca, a gledatelji ne prestaju komentirati koliko ih je upravo njegova izvedba posljednjih tjedana potpuno slomila.

Veliko priznanje za Amara Bukvića

Uz njega su na događanju bili i kolege iz Divljih pčela' - Davor Pavić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić Grgaš, Margarita Mladinić i Ivan Barišić.

Istovremeno je i sama serija osvojila nagradu za najbolju TV seriju prema izboru publike, što je dodatno potvrdilo koliko su Divlje pčele' postale jedan od najvećih domaćih televizijskih hitova.

Story Hall of Fame - Cabaret Edition
Story Hall of Fame - Cabaret Edition FOTO: Josip Mikacic - Pixsell
Story Hall of Fame - Cabaret Edition
Story Hall of Fame - Cabaret Edition FOTO: Josip Mikacic - Pixsell

Toma Domazet prolazi kroz potpuni slom

I dok Amar prima nagrade, njegov Toma Domazet u seriji vodi jednu od najtežih životnih bitki dosad. Posljednje epizode pokazale su potpuno drugačiju stranu lika koji se mjesecima nosi s traumama, grižnjom savjesti i sve većim unutarnjim kaosom.

Gledatelji su svjedočili njegovu sve težem odnosu s Rankom Badurinom, emotivnom udaljavanju od Kate, ali i scenama u kojima Toma djeluje potpuno izgubljeno i psihički iscrpljeno. Posebno su snažne reakcije izazvale epizode u kojima poseže za morfijem, dok njegovo ponašanje postaje sve autodestruktivnije.

Publika na društvenim mrežama sve češće komentira kako je upravo Toma jedan od emocionalno najkompleksnijih likova serije, a mnogi priznaju da ih njegove scene posljednjih tjedana posebno pogađaju.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL
Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji ne prestaju komentirati njegovu izvedbu

Brojni fanovi uvjereni su da je Amar Bukvić upravo kroz Tomu Domazeta pokazao jednu od svojih najsnažnijih televizijskih izvedbi dosad. Od tihih i slomljenih scena do trenutaka bijesa, očaja i potpunog emocionalnog raspada, gledatelji smatraju da je upravo njegova gluma posljednjih epizoda podigla cijelu priču na novu razinu.

A sudeći po novim najavama, Tomu tek čekaju još teži i napetiji trenuci.

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