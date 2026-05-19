Amar Bukvić najbolji je glumac godine, a njegov Toma Domazet prolazi kroz najmračnije trenutke dosad

Glumac Amar Bukvić je na svečanoj dodjeli 'Story Hall of Fame' nagrada osvojio priznanje za najboljeg glumca, a gledatelji ne prestaju komentirati koliko ih je upravo njegova izvedba posljednjih tjedana potpuno slomila.
Veliko priznanje za Amara Bukvića
Uz njega su na događanju bili i kolege iz Divljih pčela' - Davor Pavić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić Grgaš, Margarita Mladinić i Ivan Barišić.
Istovremeno je i sama serija osvojila nagradu za najbolju TV seriju prema izboru publike, što je dodatno potvrdilo koliko su Divlje pčele' postale jedan od najvećih domaćih televizijskih hitova.
Toma Domazet prolazi kroz potpuni slom
I dok Amar prima nagrade, njegov Toma Domazet u seriji vodi jednu od najtežih životnih bitki dosad. Posljednje epizode pokazale su potpuno drugačiju stranu lika koji se mjesecima nosi s traumama, grižnjom savjesti i sve većim unutarnjim kaosom.
Gledatelji su svjedočili njegovu sve težem odnosu s Rankom Badurinom, emotivnom udaljavanju od Kate, ali i scenama u kojima Toma djeluje potpuno izgubljeno i psihički iscrpljeno. Posebno su snažne reakcije izazvale epizode u kojima poseže za morfijem, dok njegovo ponašanje postaje sve autodestruktivnije.
Publika na društvenim mrežama sve češće komentira kako je upravo Toma jedan od emocionalno najkompleksnijih likova serije, a mnogi priznaju da ih njegove scene posljednjih tjedana posebno pogađaju.
Gledatelji ne prestaju komentirati njegovu izvedbu
Brojni fanovi uvjereni su da je Amar Bukvić upravo kroz Tomu Domazeta pokazao jednu od svojih najsnažnijih televizijskih izvedbi dosad. Od tihih i slomljenih scena do trenutaka bijesa, očaja i potpunog emocionalnog raspada, gledatelji smatraju da je upravo njegova gluma posljednjih epizoda podigla cijelu priču na novu razinu.
A sudeći po novim najavama, Tomu tek čekaju još teži i napetiji trenuci.