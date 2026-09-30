Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'

Gledatelji popularne dramske serije 'Divlje pčele' ostali su u šoku nakon što je jedan od najistaknutijih likova tragično skončao. Toma Domazet, pritisnut težinom vlastitih demona i naizgled bezizlaznom situacijom, odlučio je oduzeti si život, čime je njegova priča u seriji naglo prekinuta

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Nakon epizode u kojoj umire lik Tome Domazeta, društvene mreže preplavile su reakcije obožavatelja, a publici se ubrzo obratio i sam glumac Amar Bukvić koji je utjelovio ovaj nezaboravan lik.

Šokantan kraj za kompleksan lik

Samoubojstvo Tome Domazeta ostavilo je dubok trag na ljubitelje 'Divljih pčela', koji su se odmah uputili na profile glumca kako bi izrazili svoje žaljenje, ali i pohvalili njegovu izvedbu. Amar Bukvić nije krio iznenađenje i zahvalnost zbog tolike količine podrške. "Dragi svi, stvarno sam dobio mnoštvo poruka od vas na društvenim mrežama, komentara. Nakon što sam objavio fotku Tome Domazeta i napisao 'Zbogom Toma', jer jučer je on završio svoju priču u Divljim pčelama", poručio je glumac svojim pratiteljima.

icon-expand icon-close icon-close Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Odigrati osobu koja prolazi kroz takva psihička previranja i na kraju diže ruku na sebe zahtijeva veliku glumačku vještinu i predanost. Bukvić je priznao kako mu je taj zadatak bio poseban izazov. "Meni je bila izuzetna čast glumiti tako kompleksan lik", istaknuo je poznati glumac, dodajući kako će mu rad na ovom projektu ostati u trajnom sjećanju.

Nezaboravno iskustvo na setu

Iako je sudbina njegovog lika iznimno mračna i teška, atmosfera na snimanju bila je, prema riječima glumca, ispunjena pozitivnom energijom i podrškom kolega. Oproštaj od seta i ekipe s kojom je mjesecima dijelio radne dane izazvao je pomiješane osjećaje. "Zbilja je bilo i zabavno i emotivno i jako lijepo. Sa svim kolegama sam radio i surađivao i zbilja ću taj period snimanja Divljih pčela pamtiti u svom životu i u svojoj karijeri".

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Serija ide dalje uz nove zaplete