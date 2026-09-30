Amar Bukvić oprostio se od lika Tome Domazeta: 'On je završio svoju priču u Divljim pčelama'

Nakon epizode u kojoj umire lik Tome Domazeta, društvene mreže preplavile su reakcije obožavatelja, a publici se ubrzo obratio i sam glumac Amar Bukvić koji je utjelovio ovaj nezaboravan lik.
Šokantan kraj za kompleksan lik
Samoubojstvo Tome Domazeta ostavilo je dubok trag na ljubitelje 'Divljih pčela', koji su se odmah uputili na profile glumca kako bi izrazili svoje žaljenje, ali i pohvalili njegovu izvedbu. Amar Bukvić nije krio iznenađenje i zahvalnost zbog tolike količine podrške.
"Dragi svi, stvarno sam dobio mnoštvo poruka od vas na društvenim mrežama, komentara. Nakon što sam objavio fotku Tome Domazeta i napisao 'Zbogom Toma', jer jučer je on završio svoju priču u Divljim pčelama", poručio je glumac svojim pratiteljima.
Odigrati osobu koja prolazi kroz takva psihička previranja i na kraju diže ruku na sebe zahtijeva veliku glumačku vještinu i predanost. Bukvić je priznao kako mu je taj zadatak bio poseban izazov.
"Meni je bila izuzetna čast glumiti tako kompleksan lik", istaknuo je poznati glumac, dodajući kako će mu rad na ovom projektu ostati u trajnom sjećanju.
Nezaboravno iskustvo na setu
Iako je sudbina njegovog lika iznimno mračna i teška, atmosfera na snimanju bila je, prema riječima glumca, ispunjena pozitivnom energijom i podrškom kolega. Oproštaj od seta i ekipe s kojom je mjesecima dijelio radne dane izazvao je pomiješane osjećaje.
"Zbilja je bilo i zabavno i emotivno i jako lijepo. Sa svim kolegama sam radio i surađivao i zbilja ću taj period snimanja Divljih pčela pamtiti u svom životu i u svojoj karijeri".
Serija ide dalje uz nove zaplete
Iako je priča Tome Domazeta završena na najtragičniji mogući način, radnja serije se nastavlja. Glumac je iskoristio priliku da pozove obožavatelje da i dalje prate napete epizode koje tek slijede, suptilno najavljujući nova uzbuđenja.
"Hvala vam svima što ste pratili Tomu, i Divlje pčele idu dalje. Naravno, i gledajte što će se događati. Neću vam odavati, ali sigurno da neke stvari koje su se događale oko Tome će imati puno veze i s drugim stvarima koje će se događati poslije."
Dok gledatelji još uvijek zbrajaju dojmove nakon tragičnog odlaska Tome Domazeta, jasno je da će serija ponuditi još pregršt neočekivanih obrata. Odlazak jednog od ključnih lica zasigurno će promijeniti dinamiku među preostalim likovima, a publici ostaje samo da s nestrpljenjem iščekuje daljnji razvoj događaja.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.