Amar Bukvić oprostio se od Tome Domazeta! Za RTL.hr poručio: 'Nakon toliko mjeseci s likom ipak prorade emocije'

Amar Bukvić otkrio nam je kako je doživio tragičan kraj Tome Domazeta i što će najviše pamtiti iz njegove teške životne priče

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Toma Domazet jedan je od likova koji su u 'Divljim pčelama' prošli možda najteži i najmračniji put. Nakon godina života s teretom ratne prošlosti, suočavanja s Rankom Badurinom i priznanja koje ga je potpuno slomilo, Toma više nije pronašao izlaz iz vlastite krivnje. Njegova priča završila je tragično - samoubojstvom koje je označilo kraj jednog od emotivno najsloženijih likova serije. Upravo je Tomu utjelovio Amar Bukvić, koji nam je nakon tog dramatičnog raspleta otkrio kako je doživio sudbinu svog lika, koliko mu je bilo zahtjevno snimati posljednje scene i kako se pripremao za trenutke u kojima se Toma suočava s vlastitim demonima. U razgovoru nam je ispričao i kada je saznao kako će završiti Tomina priča, kako je izgledao oproštaj od lika te što mu je ova uloga značila.

icon-expand icon-close icon-close Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

1. Kako si reagirao kada si saznao da će Tomina priča završiti na ovako tragičan način?

S obzirom na to da je serija franšiza grčke serije Agries Melisses, bio sam unaprijed upoznat sa sudbinom svog lika, tako da me sam kraj nije iznenadio. Naravno, jedno je znati što će se dogoditi, a drugo doći do tih scena nakon toliko mjeseci provedenih s likom. Tada ipak prorade neke emocije.

2. Je li te iznenadilo što Ranko na kraju nije povukao okidač?

Nije. Zapravo mislim da je to potpuno u Rankovu stilu i da taj njegov postupak jako dobro oslikava njihov odnos. Nakon svega što je među njima bilo, taj trenutak govori puno više o njima dvojici nego da je samo povukao okidač.

3. Koja ti je scena iz Tominih posljednjih epizoda bila emocionalno najteža?

Sigurno sama završnica i Tomino priznanje, ali zapravo su mi gotovo sve scene u njegove posljednje dvije epizode bile dosta intenzivne. Tu se napokon otvara sve ono što se dugo skupljalo i što je Toma nosio sa sobom kroz cijelu seriju.

icon-expand Katarina i Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

4. Kakve si reakcije gledatelja dobivao na Tomu tijekom serije i jesu li se mijenjale kako su izlazile njegove tajne?

Mislim da je upravo to bila jedna od ljepota tog lika za mene kao glumca. Imao je toliko tajni, bio je nepredvidiv i nikad nisi do kraja znao što će napraviti. I kod gledatelja je zato bio pravi rollercoaster emocija – nekad su ga mrzili, nekad pokušavali razumjeti, a kako su se otkrivale nove stvari, tako su se mijenjale i reakcije.

5. Postoji li scena s Tomom za koju misliš da će ti osobno najduže ostati u sjećanju?

Teško mi je izdvojiti samo jednu. Bilo je stvarno puno scena koje su bile i glumački i emotivno zahtjevne, ali upravo su mi takve scene bile i najzanimljivije za igrati. Mislim da ću Tomu više pamtiti kroz cijeli taj put nego kroz jednu konkretnu scenu.

6. Što ti je ovaj lik donio kao glumcu?