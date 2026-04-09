Divlje pčele

Amar Bukvić otkrio najteži dio glumačkog posla u 'Divljim pčelama': 'Kako naučite sav taj tekst? Teško'

Amar Bukvić u seriji 'Divlje pčele' utjelovio je Tomu Domazeta

RTL.hr
09.04.2026 14:17

Glumac serije 'Divlje pčele' Amar Bukvić podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu iskren i duhovit trenutak s filmskog seta, otkrivajući s kojim se izazovima svakodnevno susreće u svom poslu. Fotografija ga prikazuje u potpunoj koncentraciji, duboko udubljenog u scenarij, a popratni tekst nasmijao je mnoge i pružio rijedak uvid u mukotrpan proces koji stoji iza svake velike uloge.

Objava, koja je nastala u poznatom zagrebačkom studiju Jadran Film, prikazuje Bukvića u kostimu iz prošlog vremena, kako sjedi za rustikalnim drvenim stolom. 

Amar Bukvić, Divlje pčele
Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: Instagram

"Kako vi glumci naučite sav taj tekst? Teško", napisao je Bukvić uz fotografiju, dodavši na engleskom jeziku mantru koja očito prati svakog glumca: "Learn the lines, learn the lines, learn the f... lines". Ovim je ležernim i iskrenim priznanjem demistificirao glamur glumačke profesije i pokazao da se iza svake tečne izgovorene rečenice na ekranu ili kazališnim daskama kriju sati i sati napornog rada, ponavljanja i koncentracije.

Amar Bukvić, dugogodišnji član ansambla GDK Gavella i dobitnik brojnih strukovnih nagrada, publici je poznat po svojoj svestranosti. Ostvario je zapažene uloge u popularnim televizijskim serijama poput "Bibin svijet", "Ponos Ratkajevih" i "Najbolje godine", ali i u međunarodnim produkcijama kao što su "The Weekend Away" i "Infinity Pool" te trenutačno u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

