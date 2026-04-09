Amar Bukvić otkrio najteži dio glumačkog posla u 'Divljim pčelama': 'Kako naučite sav taj tekst? Teško'

Glumac serije 'Divlje pčele' Amar Bukvić podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu iskren i duhovit trenutak s filmskog seta, otkrivajući s kojim se izazovima svakodnevno susreće u svom poslu. Fotografija ga prikazuje u potpunoj koncentraciji, duboko udubljenog u scenarij, a popratni tekst nasmijao je mnoge i pružio rijedak uvid u mukotrpan proces koji stoji iza svake velike uloge.
Objava, koja je nastala u poznatom zagrebačkom studiju Jadran Film, prikazuje Bukvića u kostimu iz prošlog vremena, kako sjedi za rustikalnim drvenim stolom.
"Kako vi glumci naučite sav taj tekst? Teško", napisao je Bukvić uz fotografiju, dodavši na engleskom jeziku mantru koja očito prati svakog glumca: "Learn the lines, learn the lines, learn the f... lines". Ovim je ležernim i iskrenim priznanjem demistificirao glamur glumačke profesije i pokazao da se iza svake tečne izgovorene rečenice na ekranu ili kazališnim daskama kriju sati i sati napornog rada, ponavljanja i koncentracije.
Amar Bukvić, dugogodišnji član ansambla GDK Gavella i dobitnik brojnih strukovnih nagrada, publici je poznat po svojoj svestranosti. Ostvario je zapažene uloge u popularnim televizijskim serijama poput "Bibin svijet", "Ponos Ratkajevih" i "Najbolje godine", ali i u međunarodnim produkcijama kao što su "The Weekend Away" i "Infinity Pool" te trenutačno u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'.
