Amar Bukvić otputovao u München: Pozirao sa sinom Amanom i pokazao posebne trenutke

Na društvenim mrežama glumac iz serije 'Divlje pčele', Amar Bukvić, pokazao jekako izgleda njihov mali obiteljski bijeg, a posebnu pažnju privukla je fotografija sa stadiona slavnog FC Bayern Munich. Otac i sin pozirali su s navijačkim šalom, vidno raspoloženi, uživajući u atmosferi jednog od najpoznatijih europskih klubova.
Nogomet, druženje i trenutci za pamćenje
Bukvić je s Amanom posjetio impozantnu Allianz Arena, a njihova fotografija s tribina otkriva koliko su uživali u zajedničkom iskustvu. Ovakvi trenuci rijetko ostaju samo uspomena – oni postaju priče koje se pamte.
Glumac je pokazao i koliko mu znači vrijeme provedeno s obitelji, a opuštena atmosfera jasno govori da je riječ o putovanju koje će dugo pamtiti.
Šetnja srcem Münchena
Osim sportskih trenutaka, Bukvić je podijelio i kadrove iz samog centra grada. Šetnja poznatim Marienplatz otkriva ljepotu Münchena u proljetnom izdanju, živu atmosferu, turiste i prepoznatljivu arhitekturu.
Grad ga je, čini se, osvojio na prvi pogled, a fotografije koje je podijelio odišu opuštenošću i uživanjem u svakom trenutku.
