Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Amar Bukvić otputovao u München: Pozirao sa sinom Amanom i pokazao posebne trenutke

Poznati glumac Amar Bukvić ovih je dana podijelio djelić privatnih trenutaka, i to iz njemačkog Münchena, gdje je pozirao sa sinom Amanom

RTL.hr
20.04.2026 09:54

Na društvenim mrežama glumac iz serije 'Divlje pčele', Amar Bukvić, pokazao jekako izgleda njihov mali obiteljski bijeg, a posebnu pažnju privukla je fotografija sa stadiona slavnog FC Bayern Munich. Otac i sin pozirali su s navijačkim šalom, vidno raspoloženi, uživajući u atmosferi jednog od najpoznatijih europskih klubova.

Nogomet, druženje i trenutci za pamćenje

Bukvić je s Amanom posjetio impozantnu Allianz Arena, a njihova fotografija s tribina otkriva koliko su uživali u zajedničkom iskustvu. Ovakvi trenuci rijetko ostaju samo uspomena – oni postaju priče koje se pamte.

Glumac je pokazao i koliko mu znači vrijeme provedeno s obitelji, a opuštena atmosfera jasno govori da je riječ o putovanju koje će dugo pamtiti.

Amar Bukvić i sin FOTO: Instagram

Šetnja srcem Münchena

Osim sportskih trenutaka, Bukvić je podijelio i kadrove iz samog centra grada. Šetnja poznatim Marienplatz otkriva ljepotu Münchena u proljetnom izdanju, živu atmosferu, turiste i prepoznatljivu arhitekturu.

Grad ga je, čini se, osvojio na prvi pogled, a fotografije koje je podijelio odišu opuštenošću i uživanjem u svakom trenutku.

Amar Bukvić FOTO: Instagram

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Pročitaj na Net.hr
