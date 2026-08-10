Amar Bukvić pokazao sjajnu ljetnu formu: Pogledajte gdje uživa domaći glumac

Omiljeni domaći glumac i zvijezda malih ekrana Amar Bukvić spakirao je kofere i pobegao od gradske vreve na Jadran. Amar svoje ljeto provodi u istraživanju morskih skrivenih uvala, a najnovijim objavama na društvenim mrežama pokazao je da je u potpunosti ušao u ljetni ritam i prepustio se čarima plovidbe.
Morski kadar iz bajkovite hvarske uvale
Amar se javio s otoka Hvara, točnije iz skrovite uvale Pokrivenik, poznate po tirkizno čistom moru i impresivnim stijenama. Poznati glumac pozirao je na krmi glisera bez majice, u jarkožutim kupaćim hlačicama i s tamnim sunčanim naočalama, pokazavši fit liniju i opušteno ljetno izdanje.
Obožavatelji oduševljeni ljetnim prizorima
Prizor morske idile i glumca u opuštenom morskom izdanju u kratkom je roku prikupio stotine lajkova i reakcija obožavatelja koji redovito prate njegove ljetne avanture. Jasno je da naš poznati glumac puni baterije za nove glumačke i televizijske projekte koji ga čekaju na jesen, a do tada nastavlja uživati u suncu, plovidbi i skrivenim ljepotama hrvatske obale.