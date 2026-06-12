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Divlje pčele

Amar Bukvić se oprostio od seta 'Divljih pčela' i otkrio čemu se sada okreće: 'Vidimo se!'

Popularni hrvatski glumac Amar Bukvić, zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele', objavom na Instagramu potvrdio je kraj prve, iznimno uspješne sezone, ali i zagolicao maštu brojnih obožavatelja otkrivši svoje planove za ljeto

RTL.hr
12.06.2026 11:00

Nakon višemjesečnog napornog rada u studijima seta 'Divljih pčela', gdje je utjelovio omiljenog i karizmatičnog Tomu Domazeta, Amar je najavio zasluženu pauzu od glumačkih obaveza. Fotografijom na kojoj pozira s nasmijanim kolegama sa seta, glumac se oprostio od publike do jeseni, a kratka, ali znakovita poruka otkrila je da njegove misli sada okupira nešto sasvim drugo – najvažnija sporedna stvar na svijetu.

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S filmskog seta na nogometne tribine

"A sad je vrijeme za nogomet. Hvala vam što nas pratite. Vidimo se na jesen!", poručio je kratko Bukvić uz fotografiju koja odiše zajedništvom i dobrom atmosferom nakon završenog posla.

Lik Tome Domazeta, kojeg Bukvić tumači, postao je jedan od najomiljenijih televizijskih likova, a glumčeva izvedba prikupila je same pohvale. "Toma definitivno najbolji u muškoj ekipi glumaca. Autentičan, karizmatičan, sa savršenom dikcijom. Bravo gosp. Bukvić!!", jedan je od komentara koji sažima mišljenje mnogih. Gledatelji su se složili kako je upravo on nositelj radnje i duša serije. "Najbolji Toma, bez njega serija ne bi bila to što jest", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi dodali: "Bori se! Najpošteniji lik u seriji!".

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