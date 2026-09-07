Amar Bukvić se pohvalio novim postignućem: 'Nakon sigurno deset, ako ne i više godina...'

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju jesen i povratak lika Tome Domazeta na male ekrane u nastavku hit-serije 'Divlje pčele', glumac Amar Bukvić odlučio je ljetnu pauzu i putovanja zamijeniti sportskim tempom.
Na svojim se društvenim mrežama pohvalio hvalevrijednim podvigom na koji se, prema vlastitom priznanju, nije odvažio već čitavo jedno desetljeće.
"Nakon sigurno 10, ak ne i više godina - krug oko Jarkasa! Idemo jako!", poručio je entuzijastično Amar uz fotografije s treninga.
Pao je krug oko Jaruna: Impresivne brojke nakon duge pauze
Da se nije šalio kada je najavio "opaki" povratak trčanju, dokazuju i detaljni podatci s njegovog pametnog sata koje je podijelio s obožavateljima.
Amar je istrčao rutu oko zagrebačkog "Jarkasa" u duljini od 6,59 kilometara, za što mu je bilo potrebno točno 41 minuta i 43 sekunde. Uz prosječni tempo od vrlo solidnih 6'19" po kilometru i potrošenih više od 600 kalorija, glumac je dokazao da je u sjajnoj kondiciji unatoč dugogodišnjoj stanci od jarunskog kuga.
Posebno zabavan detalj bio je i odabir glazbe - za dodatnu dozu adrenalina i motivacije tijekom trčanja na klupskoj je objavi kao podlogu stavio kultni hip-hop hit "Lose Yourself" slavnog Eminema.