Amar Bukvić se pohvalio novim postignućem: 'Nakon sigurno deset, ako ne i više godina...'

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju jesen i povratak lika Tome Domazeta na male ekrane u nastavku hit-serije 'Divlje pčele', glumac Amar Bukvić odlučio je ljetnu pauzu i putovanja zamijeniti sportskim tempom.

Na svojim se društvenim mrežama pohvalio hvalevrijednim podvigom na koji se, prema vlastitom priznanju, nije odvažio već čitavo jedno desetljeće.

"Nakon sigurno 10, ak ne i više godina - krug oko Jarkasa! Idemo jako!", poručio je entuzijastično Amar uz fotografije s treninga.