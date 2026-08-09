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Divlje pčele

Amar Bukvić za RTL.hr o 'Divljim pčelama': 'Toma Domazet bio je jedan od najzanimljivijih likova za graditi, ekipa mi zaista nedostaje!'

Omiljeni domaći glumac u razgovoru za RTL.hr prisjetio se intenzivnog rada na hit-seriji, uskočivši u kompleksan lik koji je osvojio publiku, ali i otkrio kako provodi ljetnu pauzu od snimanja

RTL.hr
09.08.2026 09:00

Nakon gotovo godinu dana intenzivnog snimanja hit-serije 'Divlje pčele', glumačka ekipa otišla je na zasluženi ljetni predah. Među njima je i poznati domaći glumac Amar Bukvić, koji je na malim ekranima utjelovio upečatljiv i slojevit lik Tome Domazeta.

Usred ljetne stanke i punjenja baterija na Jadranu, Amar se u velikom razgovoru za RTL.hr prisjetio dana provedenih na setu i priznao da mu radna atmosfera i kolegijalnost već pomalo nedostaju.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

"Postali smo jedna mala obitelj"

Kako nam otkriva, građenje lika Tome Domazeta bio je velik glumački zalogaj, ali upravo u toj kompleksnosti pronašao je najteži i najslađi izazov.

"Ekipa mi zaista nedostaje jer smo nakon gotovo godinu dana snimanja postali jedna mala obitelj. U lik Tome Domazeta nije bilo jednostavno uskočiti zbog njegove kompleksnosti i svega što nosi sa sobom, ali upravo zato bio mi je jedan od najzanimljivijih likova koje sam imao priliku graditi pred kamerom", iskreno nam je ispričao Amar.

Amar Bukvić
Amar Bukvić FOTO: Instagram

Od skandinavskog hita do Sicilije

Osim snimanja 'Divljih pčela', iza Bukvića je i iznimno uspješan inozemni projekt - skandinavska ratna drama 'Vrijednost života', koja je nedavno stigla na platformu Voyo i u kojoj glumi tešku ulogu čovjeka zatečenog na pogrešnoj strani povijesti.

Amar Bukvić, Vrijednost života
Amar Bukvić, Vrijednost života FOTO: Voyo

Inače, radne obveze i naporne setove Amar trenutačno je zamijenio mirnim obiteljskim trenucima u svojoj ljetnoj oazi na Braču i u Makarskoj. Kako sam ističe, za savršen dan i punjenje baterija pred jesen ne treba mu puno samo dobri ljudi na okup, hladovina, more, dobra riba i dobra knjiga.

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Divlje pčele

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