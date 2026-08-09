Amar Bukvić za RTL.hr o 'Divljim pčelama': 'Toma Domazet bio je jedan od najzanimljivijih likova za graditi, ekipa mi zaista nedostaje!'

Omiljeni domaći glumac u razgovoru za RTL.hr prisjetio se intenzivnog rada na hit-seriji, uskočivši u kompleksan lik koji je osvojio publiku, ali i otkrio kako provodi ljetnu pauzu od snimanja

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Nakon gotovo godinu dana intenzivnog snimanja hit-serije 'Divlje pčele', glumačka ekipa otišla je na zasluženi ljetni predah. Među njima je i poznati domaći glumac Amar Bukvić, koji je na malim ekranima utjelovio upečatljiv i slojevit lik Tome Domazeta. Usred ljetne stanke i punjenja baterija na Jadranu, Amar se u velikom razgovoru za RTL.hr prisjetio dana provedenih na setu i priznao da mu radna atmosfera i kolegijalnost već pomalo nedostaju.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

"Postali smo jedna mala obitelj"

Kako nam otkriva, građenje lika Tome Domazeta bio je velik glumački zalogaj, ali upravo u toj kompleksnosti pronašao je najteži i najslađi izazov. "Ekipa mi zaista nedostaje jer smo nakon gotovo godinu dana snimanja postali jedna mala obitelj. U lik Tome Domazeta nije bilo jednostavno uskočiti zbog njegove kompleksnosti i svega što nosi sa sobom, ali upravo zato bio mi je jedan od najzanimljivijih likova koje sam imao priliku graditi pred kamerom", iskreno nam je ispričao Amar.

icon-expand Amar Bukvić FOTO: Instagram

Od skandinavskog hita do Sicilije

Osim snimanja 'Divljih pčela', iza Bukvića je i iznimno uspješan inozemni projekt - skandinavska ratna drama 'Vrijednost života', koja je nedavno stigla na platformu Voyo i u kojoj glumi tešku ulogu čovjeka zatečenog na pogrešnoj strani povijesti.

icon-expand Amar Bukvić, Vrijednost života FOTO: Voyo