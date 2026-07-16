Ana Marija Veselčić ostvarila veliki uspjeh: Zvijezda 'Divljih pčela' osvojila prestižnu nagradu

Glumica Ana Marija Veselčić, koju je publika zavoljela kao temperamentnu i hrabru Katarinu u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele', ostvarila je još jedan veliki uspjeh u svojoj karijeri. Na Pulskom filmskom festivalu osvojila je nagradu Breza za najbolju debitanticu za ulogu u filmu "Bog neće pomoći".
U elegantnoj crnoj haljini, s osmijehom na licu, Ana Marija stala je na pozornicu i primila priznanje koje predstavlja jedno od najvažnijih za mlade glumačke nade hrvatske kinematografije.
Publiku je osvojila kao Katarina
Publika ju je posljednjih mjeseci upoznala kroz lik Katarine u seriji 'Divlje pčele', jedne od najupečatljivijih junakinja prve sezone. Njezina emotivna interpretacija osvojila je gledatelje, a sada je glumica potvrdila kako jednako uvjerljive izvedbe pruža i na filmskom platnu.
Nagrada Breza tradicionalno se dodjeljuje najboljoj debitantskoj glumačkoj izvedbi na Pulskom filmskom festivalu, a ovo priznanje predstavlja važan iskorak u karijeri mlade glumice.
Što donosi druga sezona 'Divljih pčela'?
Podsjetimo, snimanje druge sezone serije 'Divlje pčele' traje. Gledatelji s nestrpljenjem očekuju nove zaplete, a mnogi se nadaju da će ponovno gledati i Anu Mariju Veselčić u ulozi Katarine, lika koji je obilježio prvu sezonu popularne RTL-ove dramske serije.