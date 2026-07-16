Ana Marija Veselčić ostvarila veliki uspjeh: Zvijezda 'Divljih pčela' osvojila prestižnu nagradu

Glumica Ana Marija Veselčić, koju je publika zavoljela kao temperamentnu i hrabru Katarinu u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele', ostvarila je još jedan veliki uspjeh u svojoj karijeri. Na Pulskom filmskom festivalu osvojila je nagradu Breza za najbolju debitanticu za ulogu u filmu "Bog neće pomoći".

U elegantnoj crnoj haljini, s osmijehom na licu, Ana Marija stala je na pozornicu i primila priznanje koje predstavlja jedno od najvažnijih za mlade glumačke nade hrvatske kinematografije.