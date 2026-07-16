Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Ana Marija Veselčić ostvarila veliki uspjeh: Zvijezda 'Divljih pčela' osvojila prestižnu nagradu

Sretnu vijest podijelila je i na društvenim mrežama, gdje je objavila trenutak preuzimanja prestižne nagrade

RTL.hr
16.07.2026 11:00

Glumica Ana Marija Veselčić, koju je publika zavoljela kao temperamentnu i hrabru Katarinu u RTL-ovoj hit-seriji 'Divlje pčele', ostvarila je još jedan veliki uspjeh u svojoj karijeri. Na Pulskom filmskom festivalu osvojila je nagradu Breza za najbolju debitanticu za ulogu u filmu "Bog neće pomoći".

U elegantnoj crnoj haljini, s osmijehom na licu, Ana Marija stala je na pozornicu i primila priznanje koje predstavlja jedno od najvažnijih za mlade glumačke nade hrvatske kinematografije.

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić FOTO: Srecko Niketic - PIXSELL

Publiku je osvojila kao Katarina

Publika ju je posljednjih mjeseci upoznala kroz lik Katarine u seriji 'Divlje pčele', jedne od najupečatljivijih junakinja prve sezone. Njezina emotivna interpretacija osvojila je gledatelje, a sada je glumica potvrdila kako jednako uvjerljive izvedbe pruža i na filmskom platnu.

Nagrada Breza tradicionalno se dodjeljuje najboljoj debitantskoj glumačkoj izvedbi na Pulskom filmskom festivalu, a ovo priznanje predstavlja važan iskorak u karijeri mlade glumice.

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić FOTO: Srecko Niketic - PIXSELL

Što donosi druga sezona 'Divljih pčela'?

Podsjetimo, snimanje druge sezone serije 'Divlje pčele' traje. Gledatelji s nestrpljenjem očekuju nove zaplete, a mnogi se nadaju da će ponovno gledati i Anu Mariju Veselčić u ulozi Katarine, lika koji je obilježio prvu sezonu popularne RTL-ove dramske serije.

ana marija veselcic katarina runje divlje pcele
Divlje pčele

Gledat ćemo ih kao bračni par? Arija Rizvić i Matija Kačan u novoj ulozi: 'Smijeh je zagarantiran!'

IQ 160

Matija Kačan za RTL.hr o Dajani Čuljak u 'IQ 160': 'Ona je moja ljubav i žao mi je što nisam u toj seriji'

Moglo bi te zanimati

Omiljena ekipa iz 'Divljih pčela' ponovno na okupu na novom projektu: 'Jedva čekamo da vidite što smo napravili'

Ovako je Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' izgledao prije sedam godina: Zavirio u arhivu i razveselio pratitelje

Daleko od seta 'Divljih pčela' i gužve: Pogledajte kako glumica Sanja Vejnović uživa u čistom moru i ljetnom miru

Ponovno ih gledamo zajedno? Omiljena trojka iz 'Divljih pčela' u Istri savršeno spojila posao i ljetni užitak

Matija Kačan u novom 'Spill The Tea' o odrastanju, putovanjima i glumi: 'Najluđi trač koji sam čuo je da imam dvoje djece koje nisam priznao'

Legendarni Brico iz 'Divljih pčela' više nema brkove. Pogledajte kako sada izgleda

Pročitaj na Net.hr
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor