Ana Marija Veselčić za RTL.hr o susretu s obožavateljima 'Divljih pčela' i velikoj nominaciji za Večernjakovu ružu: 'Obrazi me bole'

Ana Marija Veselčić priznaje da joj je podrška gledatelja najveća nagrada, dok nominaciju za Večernjakovu ružu doživljava kao ostvarenje djevojačkog sna koji sada, uz publiku i kolegice, proživljava punim srcem

Glumica Ana Marija Veselčić, koju gledatelji prate kao Katarinu Runje u popularnoj seriji 'Divlje pčele', proživljava uzbudljive dane. Tijekom Dana otvorenih vrata RTL-a, na setu serije koja je osvojila srca publike, glumica je s nama podijelila neizmjernu sreću zbog nominacije za prestižnu medijsku nagradu Večernjakova ruža, ali i otkrila koliko joj znači podrška vjernih obožavatelja koji su potegnuli iz svih krajeva Hrvatske kako bi upoznali omiljene likove.

Ostvarenje djevojačkog sna

Vijest o nominaciji za Glumačko ostvarenje godine zatekla ju je kod kuće, a reakcija je, kako kaže, bila eksplozivna. "A bila sam doma, ja mislim, i super mi je bio osjećaj, baš bomba", s osmijehom je ispričala Ana Marija. Za nju ova nominacija ima posebno značenje jer je za Večernjakovu ružu čula još kao djevojčica, maštajući da će jednog dana i sama biti dio te glamurozne priče. "Čula sam za to kao mala. I onda sad kad se to dogodilo, ovako je nešto divno", iskreno je podijelila.

Slavlje je ljepše udvoje, a najljepše utroje

Radost je još veća jer je ne dijeli sama. Naime, uz nju su za 'Novo lice' nominirane i njezine kolegice i televizijske sestre, Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš. Ova zajednička sreća čini cijelo iskustvo još ljepšim i posebnijim. "To je predivno. I one su nominirane skupa sa mnom, tako da ćemo sve tri ići skupa", s oduševljenjem je najavila. Već sada imaju planove za svečanu dodjelu nagrada, a ishod je u drugom planu. Najvažnije im je zajedništvo i dobra zabava. "Što god da se dogodilo, lijepo ćemo se obući, imat ćemo super haljine i provest ćemo se lijepo", poručila je simpatična glumica, ističući snažnu povezanost koja vlada među glumačkom ekipom serije.

Podrška koja ostavlja bez daha

Dan otvorenih vrata na setu 'Divljih pčela' bio je prilika za susret s onima zbog kojih se sve i radi, s vjernom publikom. Prizori podrške i ljubavi koje su im obožavatelji iskazali ostavili su glumicu bez teksta. "Ajme, prekrasno! Obrazi me bole", priznala je nakon dugog dana ispunjenog druženjem i fotografiranjem. Posebno ju je dirnula činjenica da su mnogi prevalili stotine kilometara kako bi bili dio ovog događaja. "Bilo je jako puno djece i familija i gospođa... Neki su ljudi došli iz Splita, neki iz Rijeke, neki iz Zadra i Slavonije i to je stvarno top", kazala je Veselčić, impresionirana trudom i vjernošću publike. Upravo ta energija i podrška daju im vjetar u leđa za daljnji rad.

