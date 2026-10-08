Anđelko joj dijeli komplimente, ali Jelica Jakovu piše ljubavno pismo: 'Srce mi lupa kao bubanj'

"Srce mi lupa kao bubanj kad te vidin u prolazu, treperi kao kolibrić", samo su neke od riječi tajnog ljubavnog pisma koje je Jelica s puno pažnje sastavljala. Dok je pokušavala prenijeti svoje osjećaje na papir, misli su joj lutale prema simpatiji čiji identitet pažljivo skriva.

U ljubavnom zanosu uhvatila ju je majka, koja nije propustila priliku da malo zadire u privatnost svoje kćeri. Uz blago ruganje na račun njezinih pjesničkih izraza čitajući "srcem lupa i bubanj, kolibrići, majke ti mile", pokušala je doznati tko je sretnik kojemu su riječi upućene. "Ajme, ako ti ćaća ovo sazna", upozorila ju je, ali Jelica je ostala dosljedna i uspjela sačuvati svoju slatku tajnu. Barem za sada.

Svakodnevica donosi nove obaveze pa tako Jelica provodi vrijeme s Ljubom učeći osnove primaljstva. Iskusnija Ljube joj s puno strpljenja objašnjava tehniku vezanja i rezanja pupčane vrpce, ističući kako je "porod nešto najljepše na svijetu". Iako se Jelici praksa u početku čini odbojnom te priznaje da joj se to "malo čini gadno", marljivo sluša upute i pokušava svladati tehniku vježbajući na konopcu. "E, pa na nečemu moram učiti. Neću valjda na živom djetetu", snalazi se Jelica.