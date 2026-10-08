Anđelko joj dijeli komplimente, ali Jelica Jakovu piše ljubavno pismo: 'Srce mi lupa kao bubanj'

Skriveni osjećaji na papiru
"Srce mi lupa kao bubanj kad te vidin u prolazu, treperi kao kolibrić", samo su neke od riječi tajnog ljubavnog pisma koje je Jelica s puno pažnje sastavljala. Dok je pokušavala prenijeti svoje osjećaje na papir, misli su joj lutale prema simpatiji čiji identitet pažljivo skriva.
U ljubavnom zanosu uhvatila ju je majka, koja nije propustila priliku da malo zadire u privatnost svoje kćeri. Uz blago ruganje na račun njezinih pjesničkih izraza čitajući "srcem lupa i bubanj, kolibrići, majke ti mile", pokušala je doznati tko je sretnik kojemu su riječi upućene. "Ajme, ako ti ćaća ovo sazna", upozorila ju je, ali Jelica je ostala dosljedna i uspjela sačuvati svoju slatku tajnu. Barem za sada.
Svakodnevica donosi nove obaveze pa tako Jelica provodi vrijeme s Ljubom učeći osnove primaljstva. Iskusnija Ljube joj s puno strpljenja objašnjava tehniku vezanja i rezanja pupčane vrpce, ističući kako je "porod nešto najljepše na svijetu". Iako se Jelici praksa u početku čini odbojnom te priznaje da joj se to "malo čini gadno", marljivo sluša upute i pokušava svladati tehniku vježbajući na konopcu. "E, pa na nečemu moram učiti. Neću valjda na živom djetetu", snalazi se Jelica.
Tijekom te iste prakse u posjet im dolazi mladi policajac Anđelko, kojemu Jelica odmah zapinje za oko. UNjihov simpatični razgovor o tome je li bolje reći babica ili primalja Anđelko uspoređuje s nazivima u svojoj struci. "Kao što mi ne volimo da se za nas kaže da smo panduri", objašnjava mladić.
No, prava zbrka nastaje kada u blizini mirno prođe Jakov, mladić zbog kojeg Jelica potpuno izgubi razum. Zatečena njegovom prisutnošću, ona se potpuno smete. Njena reakcija jasno pokazuje kome zapravo pripada njezino srce, unatoč svim ostalim udvaračima.
Ostaje za vidjeti hoće li tajno ljubavno pismo i završiti kod pravog primatelja?
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