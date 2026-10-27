Anđelko se ponadao da je osvojio Jeličino srce, a onda je uslijedilo bolno razočaranje

Jeličin bezazlen dolazak zbog izrade osobne iskaznice brzo se pretvorio u raspravu koja je otkrila prave osjećaje

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Ljubavna predstava?

Jelica i Anđelko već neko vrijeme održavaju privid ljubavne veze, no stvarnost iza zatvorenih vrata potpuno je drugačija. Iako Anđelko gaji iskrene osjećaje i pod svaku cijenu želi osvojiti njezino srce, Jelica je potajno zaljubljena u Jakova. Njezina neuzvraćena ljubav prema drugom muškarcu stvara veliki unutarnji sukob i otežava odnos s Anđelkom. Okolina i njezina obitelj snažno navijaju za romansu s Anđelkom, što na Jelicu vrši dodatan pritisak. Ona se zbog cijele situacije osjeća zarobljeno u laži iz koje ne vidi jasan izlaz.

Izgovor s osobnom kartom i poljubac

Kako bi uopće došla do Anđelka i pokušala razgovarati o njihovoj zamršenoj situaciji, Jelica je iskoristila neobičan izgovor. Pojavila se kod njega tvrdeći da je došla napraviti novu osobnu kartu jer je staru "slučajno oprala". Anđelko joj je profesionalno uručio formulare, no razgovor je ubrzo skrenuo na njihovu "ljubavnu" situaciju.

icon-expand icon-close icon-close Ljube i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL

Tijekom tog Jeličinog posjeta, situacija se naglo zakomplicirala. U trenutku emotivne ranjivosti, Anđelko je poljubio Jelicu. Za Anđelka je to znak nade da bi njihova priča napokon mogla postati stvarna i da će mu Jelica dati pravu šansu. Međutim, Jelica je ubrzo shvatila težinu situacije u kojoj se našla. Prividni sklad i romantični trenutak prekinula je gorka stvarnost njezinih pravih osjećaja.

Bolna istina

Umjesto sretnog početka, poljubac je bio okidač za pravu dramu. Jelica se naglo povukla, a snažan osjećaj krivnje zbog ljubavi prema Jakovu izazvao je žestoku svađu između nje i Anđelka. Pitala ga je kako se osuđuje i otišla. Razočarana sama sobom, priznala je da ne može nastaviti s ovom lažnom predstavom.

icon-expand Jakov Vukas i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL