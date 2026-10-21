Anđelko spomenuo Tomu Domazeta, a Ranku se lice sledilo! Istina je mnogo strašnija nego što misli

U središtu radnje našli su se Anđelko i Ranko Badurina tijekom napete partije šaha. Jedno naizgled usputno pitanje potpuno je promijenilo atmosferu

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Razgovor o Jelici i neočekivani potez

Anđelko i Ranko sjeli su kako bi odigrali partiju šaha, no misli su im očito bile negdje drugdje. Anđelko se povjerio Ranku o tome kako mu nije jasno zašto novi tužitelj Neven Barešič sada ponovno pokreće istragu oko afere industrijske zone i Ante Vukasa. Ranko ga je pozorno slušao, a zatim je povukao iznenađujuće dobar potez na šahovskoj ploči. "Ovaj potez me naučio Toma Domazet", ponosno je istaknuo Anđelko.

Neugodno pitanje i tišina

Međutim, taj komentar potaknuo je razgovor u potpuno neočekivanom smjeru. Anđelko ga je pogledao s dozom znatiželje i upitao za Tomu. "Di je Toma, nisi ga baš dugo spominjao, sićam se da si govorio da ti je kao brat", zanimalo je Anđelka. Ranko se na to pitanje doslovno zaledio. Bolna prošlost i mračne tajne vezane uz Domazeta učinile su svoje, a Ranko je ostao potpuno bez riječi.

icon-expand icon-close icon-close Ranko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

"To je bio kompliciran odnos. Nemam lijepe uspomene, drugi put ćemo o tome", odgovorio je Ranko. Podsjetimo, Ranko Badurina prije 6 godina saznao je tko mu je ubio i mučio sina Franu, a to je bio upravo Toma Domazet. Anđelko ne zna istinu o tome tko mu je ubio oca, a čini se kako će i Ranko još neko vrijeme skrivati tu istinu od njega. Toma Domazet je počinio samoubojstvo gotovo pred Rankovim očima kada je Ranko ostavio pištolj za stolom u svom uredu.

icon-expand Toma Domazet FOTO: RTL