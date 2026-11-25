Pripremajući se za prosidbu, Anđelko traži oslonac i podršku od svog djeda Ranka. Iako mu djed odlučuje biti uz bok, ne skriva zabrinutost zbog Jeličine prošlosti i nedavnih osjećaja prema drugome, želeći da Anđelko trezveno sagleda u što ulazi. "Oprosti što sam ti ovo rekao ovako. Ne želim da se opet razočaraš", iskreno mu poručuje Ranko.
Anđelko, međutim, ostaje uvjeren u svoju odluku i vjeruje da se situacija promijenila te da je Jelica sada zaljubljena u njega i svjesna ranijih pogrešaka. "Što se ima čekat više?", samouvjereno odgovara djedu, spreman povući konkretan potez.
Iznenadni dolazak pred roditelje
Anđelko i Ranko potom se pojavljuju pred Jeličinim roditeljima, Ankom i Zdravkom. Njihov nenadani dolazak stvara zbunjenost i iznenađenje, a Anka otvoreno pokazuje koliko ju je cijela situacija zatekla dok pokušava shvatiti što se događa.
Ranko tada preuzima riječ i smireno iznosi pravi povod njihova posjeta. "Moj unuk i ja došli smo zato što on želi zaprosit ruku vaše kćeri. Ovaj put uspješno, nadam se", jasno izgovara Ranko pred zatečenim roditeljima.
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