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Divlje pčele

Anđelko zatekao Jelicu i Jakova zajedno! Prizor koji nije želio vidjeti

U novim epizodama RTL-ove dramske serije "Divlje pčele", napetost doseže vrhunac. Ljubavni trokut između Jelice, Jakova i Anđelka dobiva novi, neočekivani nastavak

RTL.hr
27.10.2026 21:15

Topla gesta

Jelica je još jednom odlučila Jakovu svoje prave osjećaje. Kako bi ostvarila svoj naum, iznenadila ga je i poklonila mu novi šal.

Iako joj je on ranije jasno dao do znanja da voli Katarinu, Jelica očito ne odustaje. Taj joj je pristup omogućio toliko željeni susret nasamo s muškarcem kojeg potajno voli.

Neželjeni svjedok

Baš kada mu je Jelica predavala šal, preko puta škole ih je kroz prozor vidio Anđelko.

On, koji i dalje gaji snažne osjećaje prema njoj unatoč tome što Jelica voli drugoga, ostao je potpuno zatečen prizorom. To je bio iznimno bolan podsjetnik da Jeličino srce zapravo pripada drugom muškarcu.

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Razočaranje i ljubomora

Srećom, u tom trenutku izbjegnuta je veća katastrofa jer Anđelko nije odmah napravio scenu nasred ulice. Ipak, sve to ostavlja gledatelje u potpunoj neizvjesnosti o daljnjem razvoju događaja.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da obitelj Šušnjara i dalje vjeruje kako su Jeličine i Anđelkove zaruke u tijeku te da ih čeka zajednička budućnost. Dok oni ne slute što se zapravo događa, Jelica sve otvorenije pokazuje osjećaje prema Jakovu, a Anđelko se teško miri s činjenicom da njezino srce pripada drugome. Koliko će još dugo Šušnjari živjeti u uvjerenju da je među mladima sve u najboljem redu i što će se dogoditi kada istina napokon izađe na vidjelo?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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