Anđelko zatekao Jelicu i Jakova zajedno! Prizor koji nije želio vidjeti

Topla gesta
Jelica je još jednom odlučila Jakovu svoje prave osjećaje. Kako bi ostvarila svoj naum, iznenadila ga je i poklonila mu novi šal.
Iako joj je on ranije jasno dao do znanja da voli Katarinu, Jelica očito ne odustaje. Taj joj je pristup omogućio toliko željeni susret nasamo s muškarcem kojeg potajno voli.
Neželjeni svjedok
Baš kada mu je Jelica predavala šal, preko puta škole ih je kroz prozor vidio Anđelko.
On, koji i dalje gaji snažne osjećaje prema njoj unatoč tome što Jelica voli drugoga, ostao je potpuno zatečen prizorom. To je bio iznimno bolan podsjetnik da Jeličino srce zapravo pripada drugom muškarcu.
Razočaranje i ljubomora
Srećom, u tom trenutku izbjegnuta je veća katastrofa jer Anđelko nije odmah napravio scenu nasred ulice. Ipak, sve to ostavlja gledatelje u potpunoj neizvjesnosti o daljnjem razvoju događaja.
Situaciju dodatno komplicira činjenica da obitelj Šušnjara i dalje vjeruje kako su Jeličine i Anđelkove zaruke u tijeku te da ih čeka zajednička budućnost. Dok oni ne slute što se zapravo događa, Jelica sve otvorenije pokazuje osjećaje prema Jakovu, a Anđelko se teško miri s činjenicom da njezino srce pripada drugome. Koliko će još dugo Šušnjari živjeti u uvjerenju da je među mladima sve u najboljem redu i što će se dogoditi kada istina napokon izađe na vidjelo?
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