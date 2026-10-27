Anđelko zatekao Jelicu i Jakova zajedno! Prizor koji nije želio vidjeti

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Topla gesta

Jelica je još jednom odlučila Jakovu svoje prave osjećaje. Kako bi ostvarila svoj naum, iznenadila ga je i poklonila mu novi šal. Iako joj je on ranije jasno dao do znanja da voli Katarinu, Jelica očito ne odustaje. Taj joj je pristup omogućio toliko željeni susret nasamo s muškarcem kojeg potajno voli.

Neželjeni svjedok

Baš kada mu je Jelica predavala šal, preko puta škole ih je kroz prozor vidio Anđelko. On, koji i dalje gaji snažne osjećaje prema njoj unatoč tome što Jelica voli drugoga, ostao je potpuno zatečen prizorom. To je bio iznimno bolan podsjetnik da Jeličino srce zapravo pripada drugom muškarcu.

icon-expand icon-close icon-close Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Razočaranje i ljubomora