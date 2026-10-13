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Divlje pčele

Andrija ni ne sluti kakvu je tajnu otkrio: Njegov crtež ostavio Nikolu i Cvitu bez riječi

Mali Andrija iznenadio je Nikolu i Cvitu neobičnim crtežom koji je prikazivao tri sestre, Katu, Zoru i Cvitu. Njegov naivni dječji rad pokrenuo je lavinu emocija i otvorio stara pitanja o obiteljskim tajnama

RTL
13.10.2026 15:00

Sve je krenulo kao običan trenutak igre kada je Andrija ponosno roditeljima donio svoj novi crtež. Na papiru su bile nacrtane tri žene. "Ovo je mama, ovo su tetke," veselo je objasnio mališan.

Nikola i Cvita ostali su u potpunom čudu s obzirom na to da dječak nije imao priliku vidjeti kako one zapravo izgledaju. "Pa ljubavi, oklen ti znaš kako tetke izgledaju?" upitali su.

Skrivena fotografija i obiteljske trzavice

"Pa našao sam sliku u didinoj kući," priznao je Andrija bez oklijevanja. Tamo je slučajno naišao na staru fotografiju koja je otkrila lica o kojima se u obitelji ne razgovara.

Otkriće je izazvalo napetost u kući. Nikola se malo naljutio na Cvitu jer mu nije rekla da su uopće išli tamo, pogotovo jer mališan ne zna što se točno događa s njegovim tetkama.

Andrija Vukas, Divlje pčele
Andrija Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita se ispričala zbog propusta, no razgovor ih je doveo do neizbježnog zaključka budući da Andrija raste i postavlja sve više pitanja. "Ne znam, ali mislim da je vrijeme da sazna. Narastao je, krenuo u školu, prije ili poslije će saznati," iskreno je zaključila Cvita. Osim toga, Cvita smatra da bi prva osoba, koja bi mogla reći pravu istinu malom Andriju, mogla biti upravo Nikolina majka Mirjana s obzirom da ona vuče sve konce u obitelji.

Hoće li saznati da mu je jedna tetka, odnosno Zora majka, dok je druga tetka u doživotnom zatvoru?

Pred obitelji je sada izazov kako dječaku objasniti složenu prošlost na način koji on može razumjeti.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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