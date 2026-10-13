Andrija ni ne sluti kakvu je tajnu otkrio: Njegov crtež ostavio Nikolu i Cvitu bez riječi

Mali Andrija iznenadio je Nikolu i Cvitu neobičnim crtežom koji je prikazivao tri sestre, Katu, Zoru i Cvitu. Njegov naivni dječji rad pokrenuo je lavinu emocija i otvorio stara pitanja o obiteljskim tajnama

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Sve je krenulo kao običan trenutak igre kada je Andrija ponosno roditeljima donio svoj novi crtež. Na papiru su bile nacrtane tri žene. "Ovo je mama, ovo su tetke," veselo je objasnio mališan. Nikola i Cvita ostali su u potpunom čudu s obzirom na to da dječak nije imao priliku vidjeti kako one zapravo izgledaju. "Pa ljubavi, oklen ti znaš kako tetke izgledaju?" upitali su.

Skrivena fotografija i obiteljske trzavice

"Pa našao sam sliku u didinoj kući," priznao je Andrija bez oklijevanja. Tamo je slučajno naišao na staru fotografiju koja je otkrila lica o kojima se u obitelji ne razgovara. Otkriće je izazvalo napetost u kući. Nikola se malo naljutio na Cvitu jer mu nije rekla da su uopće išli tamo, pogotovo jer mališan ne zna što se točno događa s njegovim tetkama.

icon-expand icon-close icon-close Andrija Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL