Andrija se potukao u školi i vrijeđao drugu djecu, sazvan hitni roditeljski sastanak

Umjesto mirnog ulaska u učionicu, Jakov je u jutarnjim satima zatekao dječju tučnjavu. Petar (Andrija) istukao je Renata, sina Luce i Krste Matića. Renato je na roditeljskom sastanku svima jasno dao do znanja kako je sukob eskalirao, požalivši se da ga je Petar udario nogom u glavu "kao da je balun".

Petar se pak branio tvrdnjom da ga Renato neprestano zadirkuje i ruga mu se pred ostalom djecom. Renato je pak uzvratio i rekao što je Petar zapravo govorio. Priznao je pred svima da ih Petar naziva seljačinama te govori da smrde po kokošima, što je izazvalo šok u učionici. Renato se požalio i kako im Petar stalno ponavlja da je on bolji od njih.

S druge strane, ubrzo se otkrilo da su uvrede padale s obje strane, budući da su ostala djeca Petra zadirkivala nazivajući ga "malim gospodinom iz grada" zbog njegovih previše finih manira i pretjerane pristojnosti, što je na kraju i dovelo do fizičkog obračuna.

Iako je otac Nikola na sastanku pokušao stišati tenzije, problem je očito ležao puno dublje u obiteljskoj dinamici. Njegova supruga Cvita otvoreno ga je napala pred svima, optužujući njega i njegovu majku Mirjanu da dječaka uče bahatosti. Prema njenom mišljenju, ona mu usađuje opasan osjećaj nadmoći nad ostalom djecom u selu.

"Uči ga da je on bolji od ostalih, da je jači od ostalih, a zapravo ga pravi da je sam na cijelom svijetu", vikala je Cvita.

Sastanak je jasno pokazao da su dječje svađe često samo ogledalo kućnog odgoja i obiteljskih vrijednosti.

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