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Divlje pčele

Andrija se potukao u školi i vrijeđao drugu djecu, sazvan hitni roditeljski sastanak

U malom mjestu Vrilo, Jakov Vukas sazvao je hitan roditeljski sastanak zbog dječje razmirice. Suočavanje s tučnjavom između dječaka Renata i Petra prerastao je u pravi skandal. Umjesto dječje isprike, u učionici su isplivale teške riječi o odgoju i statusu

RTL
08.10.2026 20:45

Umjesto mirnog ulaska u učionicu, Jakov je u jutarnjim satima zatekao dječju tučnjavu. Petar (Andrija) istukao je Renata, sina Luce i Krste Matića. Renato je na roditeljskom sastanku svima jasno dao do znanja kako je sukob eskalirao, požalivši se da ga je Petar udario nogom u glavu "kao da je balun".

Ogledalo kućnog odgoja

Petar se pak branio tvrdnjom da ga Renato neprestano zadirkuje i ruga mu se pred ostalom djecom. Renato je pak uzvratio i rekao što je Petar zapravo govorio. Priznao je pred svima da ih Petar naziva seljačinama te govori da smrde po kokošima, što je izazvalo šok u učionici. Renato se požalio i kako im Petar stalno ponavlja da je on bolji od njih.

Nikola, Cvita i Andrija Vukas
Nikola, Cvita i Andrija Vukas FOTO: RTL

S druge strane, ubrzo se otkrilo da su uvrede padale s obje strane, budući da su ostala djeca Petra zadirkivala nazivajući ga "malim gospodinom iz grada" zbog njegovih previše finih manira i pretjerane pristojnosti, što je na kraju i dovelo do fizičkog obračuna.

Iako je otac Nikola na sastanku pokušao stišati tenzije, problem je očito ležao puno dublje u obiteljskoj dinamici. Njegova supruga Cvita otvoreno ga je napala pred svima, optužujući njega i njegovu majku Mirjanu da dječaka uče bahatosti. Prema njenom mišljenju, ona mu usađuje opasan osjećaj nadmoći nad ostalom djecom u selu.

"Uči ga da je on bolji od ostalih, da je jači od ostalih, a zapravo ga pravi da je sam na cijelom svijetu", vikala je Cvita.

Sastanak je jasno pokazao da su dječje svađe često samo ogledalo kućnog odgoja i obiteljskih vrijednosti.

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Divlje pčele

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