Anka je otišla od obitelji, a Zdravko je konačno priznao čega se najviše boji

Čini se da je obiteljska kuća postala poprište teških razgovora i prebacivanja odgovornosti u seriji 'Divlje pčele'. "Znam da tebi nije lako priznati da Anka nije baš najbolja u glavu", govori Ljuba zabrinutom suprugu, jasno aludirajući na Ankinu borbu s poslijeporođajnom depresijom. Upravo ta stigma postaje prepreka, a briga o tome "što će svijet reći" prijeti zasjeniti brigu za nestalu ženu.

Ljuba ne želi više čekati. Odlučna je podići "cjeilo selo na noge" i potražiti pomoć kako bi pronašli Anku, ne mareći za sramotu. S druge strane, Ankin suprug Zdravko teško se nosi s optužbama da ne čini dovoljno zbog srama. "Je li ti misliš da je ne tražim jer me sram? Jer mislim što će narod reći?", u očaju se brani, ističući da njegova pasivnost nije odraz srama, već nečeg puno dubljeg i mračnijeg. Njegova ljubav prema supruzi je neupitna, što potvrđuje i Luce Matić, koja ga tješi riječima: "Ja znam koliko ti voliš svoju Anu."