Divlje pčele

Anka je otišla od obitelji, a Zdravko je konačno priznao čega se najviše boji

Obitelj Šušnjara proživljava svoje najteže dane. Nestanak Anke Šušnjare, mlade majke koja je nedavno rodila, unio je nemir i očaj u njihov dom, a suprug Zdravko nalazI se pred zidom straha, srama i bolne neizvjesnosti

15.02.2026 10:00

Čini se da je obiteljska kuća postala poprište teških razgovora i prebacivanja odgovornosti u seriji 'Divlje pčele'. "Znam da tebi nije lako priznati da Anka nije baš najbolja u glavu", govori Ljuba zabrinutom suprugu, jasno aludirajući na Ankinu borbu s poslijeporođajnom depresijom. Upravo ta stigma postaje prepreka, a briga o tome "što će svijet reći" prijeti zasjeniti brigu za nestalu ženu.

Ljuba ne želi više čekati. Odlučna je podići "cjeilo selo na noge" i potražiti pomoć kako bi pronašli Anku, ne mareći za sramotu. S druge strane, Ankin suprug Zdravko teško se nosi s optužbama da ne čini dovoljno zbog srama. "Je li ti misliš da je ne tražim jer me sram? Jer mislim što će narod reći?", u očaju se brani, ističući da njegova pasivnost nije odraz srama, već nečeg puno dubljeg i mračnijeg. Njegova ljubav prema supruzi je neupitna, što potvrđuje i Luce Matić, koja ga tješi riječima: "Ja znam koliko ti voliš svoju Anu."

FOTO: RTL

Zdravkov najcrnji strah

U povjerljivom razgovoru s Lucom, Zdravko otkriva pravi razlog svog oklijevanja, strah koji ga izjeda i paralizira. Ne boji se on osude sela, već onoga što bi Anka mogla učiniti sama sebi. "Ne smijem ni pomisliti da bi ona mogla učiniti nešto na sebi", priznaje slomljenim glasom. Njegov najveći strah nije gubitak ugleda, već gubitak supruge na najtragičniji mogući način. "Jer ako bi to pomislio, ne znam hoću li izdržati", dodaje, otkrivajući dubinu svoje patnje.

Ova teška situacija baca svjetlo na izazove s kojima se suočavaju osobe pogođene poslijeporođajnom depresijom, kao i njihove obitelji, osobito u manjim sredinama gdje je stigma mentalnih bolesti još uvijek snažno prisutna.  Dok ih Luce pokušava utješiti govoreći "Vratit će se ona, vidjet ćeš", neizvjesnost i dalje lebdi nad njihovim domom. Pitanje Ankinog povratka ostaje otvoreno, a njezina obitelj nastavlja svoju tihu borbu, nadajući se najboljem, ali strahujući od onoga što bi im budućnost mogla donijeti.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Jolandom Tudor

