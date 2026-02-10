Emisije
Divlje pčele

Anka je sve lošije, povlači nezamisliv potez!

Obitelj Vukas razgovara o datumu svadbe Tereze i Vice, a mladoženja je predložio Zagreb!

10.02.2026 11:30

Mirjana je na sebe preuzela organizaciju vjenčanja, a plan je da se par vjenča u Splitu! 

Obitelj Vukas, Divlje pčele
Obitelj Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Domazet Kati govori cijelu istinu i iznenađuje je novim potezom. 

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Anka je sve teže i lošije pa povlači nezamisliv potez i pomoć traži na neočekivanom mjestu.

Anka, Divlje pčele
Anka, Divlje pčele FOTO: RTL
Anka, Divlje pčele
Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica priča Teodori i Jakovu o Antinoj ponudi, no učitelj je sumnjičav, baš kao i Rajka, koja želi cijelu istinu o prošlosti. 

Ivica, Jakov, Teodora, Divlje pčele
Ivica, Jakov, Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Terezu muči nesanica pa odlazi majci ispričati sve o situaciji između Kate i gatare. 

Mirjana i Tereza, Divlje pčele
Mirjana i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Sadija ima loše namjere, a Mirjana bi se mogla naći na meti.

Toma i Jakov, Divlje pčele
Toma i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Kata pokazuje što osjeća, a iskren je i Domazet. 

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita i Nikola uživaju u ljubavi.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
