Divlje pčele

Anka pokušava ispraviti stvari, no Šušnjara je neumoljiv! Marko sprema osvetu, hoće li uspjeti?

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
03.03.2026 10:32

Vice skuplja bodove kod Ante u seriji 'Divlje pčele', a Anka kod Karmele, kojoj je zahvalna na pomoći u teškoj situaciji. Da nije bilo Karmele, Anka je uvjerena - ne bi preživjela. Dok je Karmela tješi da će sve biti u redu, Anka proživljava velike poteškoće u braku sa Zdravkom. Šušnjara svojoj supruzi više ne vjeruje i ljut je zbog svega što je prošao.

Sestre razgovaraju o trudnoći, Cvita i Kata žele pomoći Zori u odgoju djeteta, no Katarina je neumoljiva, želi pronaći oca Zorinog djeteta i obavijestiti ga o njezinoj trudnoći. Rajka traži babicu koja ju je svojedobno porodila, a Badurina nudi svu svoju pomoć. Zora želi napustiti Vrilo i traži Cvitinu pomoć.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana otvara dušu Nikoli i plače, želi da joj sin ostane u Vrilu. Toma je sa svećenicima i želi olakšati dušu. U Vrilu su maškare, a Marko dotad sprema veliku osvetu.

Čavka pokušava spriječiti situaciju, a hoće li uspjeti - doznajte u novoj epizodi 'Divljih pčela' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

Divlje pčele

