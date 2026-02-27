Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Anka se vratila kući i prekinula strastveni poljubac Zdravka i Luce

Nakon dugog i mučnog izbivanja, Anka Šušnjara napokon se vratila u svoj dom, noseći sa sobom nadu u novi početak i pomirenje s obitelji

RTL.hr
27.02.2026 20:30

Njezin povratak, obilježen borbom s teškom postporođajnom depresijom, trebao je označiti kraj jednog bolnog poglavlja u 'Divljim pčelama'. Međutim, ono što ju je dočekalo prijeti potpunim uništenjem krhkih temelja njezina braka, a da ona toga nije ni svjesna. Trenutak njezina ulaska u kuću dogodio se neposredno nakon što su se njezin suprug Zdravko i Luce Matić, koja mu je pružala utjehu u teškim danima, prepustili zabranjenom poljupcu.

Hladan doček umjesto toplog zagrljaja

Iako Anka nije zatekla supruga i Lucu u samom činu, napetost koja je ostala visjeti u zraku bila je gušća od bilo koje izgovorene riječi. Njezin povratak nije dočekan s olakšanjem, već s zidom šutnje i predbacivanja. Zdravkovo prvo pitanje nije bilo ispunjeno brigom, već gorčinom. 

Luce i Zdravko, Divlje pčele
Luce i Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se Anka suočava s hladnim i ogorčenim suprugom, nesvjesna je da je sjeme nove, još veće nesreće već posijano. Zdravkova bliskost s Luce Matić, koja je prerasla u nešto više od prijateljske podrške, sada predstavlja tempiranu bombu. Iako je Anka izbjegla vidjeti poljubac, tajna koja sada postoji između Zdravka i Luce prijeti da će uništiti ono malo što je od obitelji Šušnjara ostalo.

Ankin povratak nije donio iscjeljenje, već je samo ogolio rane koje su se produbile tijekom njezina odsustva. Pitanje koje sada lebdi u zraku nije hoće li joj Zdravko oprostiti, već hoće li istina o njemu i Luce izaći na vidjelo i zauvijek zapečatiti sudbinu njihova braka.

Anka, Luce, Zdravko, Divlje pčele
Anka, Luce, Zdravko, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele anka divlje pčele zdravko divlje pčele luce divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Badurina hvata Domazeta na djelu! Hoće li konačno doznati istinu o svome sinu?

Preslatki trenutak sa seta! Zora iz 'Divljih pčela' pozirala s kozicom i osvojila sve

Mirjana iz serije 'Divlje pčele' je neutješna nakon što su je dvojica muškaraca koje voli slomila u istom danu

Više je interpretacija ovog čina Tome Domazeta: Evo što bi spaljena fotografija mogla značiti

Sprema li joj i osvetu? Domazet potpuno odbacio Mirjanu i ostavio je u suzama

Potraga počinje! Ranko obećao Rajki da će zajedno pronaći izgubljenog sina