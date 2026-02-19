Emisije
Divlje pčele

ANKETA Čija vam je vjenčanica najljepša? Svaka nosi svoju simboliku i sudbinu u 'Divljim pčelama'

U 'Divljim pčelama' vjenčanja nikada nisu samo romantični trenuci u bijelom. Ona su ogledalo vremena, obitelji i sudbine. I dok smo već uspoređivali Katarininu i Cvitinu haljinu, sada se u središtu pažnje našla i Tereza Vukas, vjenčanica koja je možda najraskošnija, ali i najtužnija

RTL.hr
19.02.2026 11:00

Tri mladenke. Tri različite žene. Tri potpuno različite priče u seriji 'Divlje pčele'.

Katarina Runje, tiha klasika i sudbina koja je tek počela

Katarinu pamtimo u jednostavnoj, zatvorenoj bijeloj haljini dugih rukava, s čipkastim detaljima i velom bez pretjerivanja. Njezina vjenčanica nije bila raskošna, nego dostojanstvena. U toj jednostavnosti krila se duboka simbolika. Tradicija, poštovanje, skromnost i tišina žene koja prihvaća sudbinu kakvu joj je život namijenio. Njezino vjenčanje bilo je emotivno, ali više obred nego slavlje. Haljina je odražavala vrijeme u kojem se udavala, ali i njezin karakter koji je čvrst, suzdržan i duboko ukorijenjen u obiteljske vrijednosti.

Katarina i Petar, Divlje pčele
Katarina i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL
Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita, hrabrija, modernija i u znaku novog vremena

Za razliku od Katarine, Cvitina vjenčanica donijela je dah promjene. Moderniji kroj, nježnije linije, otkrivena ramena i svježina u svakom detalju. Njezina haljina nije bila samo modni iskorak, bila je poruka. Cvitu gledamo kao mladu ženu koja ne skriva emocije, koja je glasnija, otvorenija i hrabrija. U odabiru vjenčanice važnu ulogu imala je i Rajka, što dodatno daje simboliku ženskom savezništvu i obiteljskoj podršci.

Ako je Katarina predstavljala tradiciju, Cvita je simbol novog vremena, žene koja zna što želi i koja se ne boji pokazati tko je.

Cvita Runje, Divlje pčele
Cvita Runje, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza Vukas, biseri, vrpca i najteža istina

A onda dolazimo do Tereze. Kći imućne obitelji Vukas, u raskošnoj haljini s bisernom ogrlicom, elegantnom vrpcom i velikom mašnom oko struka. Tereza izgleda kao savršena mladenka iz ugledne kuće. Sve je na mjestu: kroj, tkanina, detalji, držanje.

Ali njezino vjenčanje, baš poput Katarinina, nosi težinu. Jer Tereza se udaje za čovjeka kojeg ne voli. Njezino srce pripada Milanu Čavki. I dok haljina simbolizira status, obitelj i društvena očekivanja, njezin pogled otkriva sumnju, strah i tugu. Biseri oko vrata djeluju poput ukrasa, ali i poput okova. Velika mašna na haljini podsjeća na savršeno zapakiranu priču koja iznutra puca. 

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL
Tereza i Čavka, Divlje pčele
Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Svaka nosi bijelo. Ali svaka nosi i nešto mnogo dublje.

Anketa
Čija vam je vjenčanica najljepša?
Kate, Tereza, Cvita, Divlje pčele
Kate, Tereza, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

