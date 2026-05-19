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Divlje pčele

ANKETA Hoće li Cvita uspjeti zavoljeti dijete? Iza osmijeha krije se velika bol

Umjesto osmijeha i sreće, njezino lice odaje duboki nemir, a gledatelji se pitaju skriva li iza svega veliku unutarnju borbu

RTL.hr
19.05.2026 15:10

Dok obitelj Vukas slavi dolazak novog člana i vjeruje da je napokon stigla sreća koju su dugo čekali, Cvita u Divljim pčelama' djeluje sve udaljenije i hladnije.

Nikola ne skriva emocije

Dolazak sina potpuno je preplavio Nikolu emocijama. U zagrljaju obitelji nije mogao sakriti suze radosnice, a Mirjana je ponosno govorila o novom nasljedniku obitelji Vukas.

Dok svi slave i vjeruju da počinje novo, sretnije poglavlje, Nikola sanja život ispunjen ljubavlju i obiteljskom toplinom.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita sve više zabrinjava gledatelje

No, dok ostatak obitelji uživa u slavlju, Cvita djeluje potpuno odsutno. Njezine reakcije, nervoza i hladni komentari ostavili su dojam žene koja se teško nosi sa situacijom u kojoj se našla.

Umjesto sreće, u njezinim se pogledima vidi tuga i umor, a gledatelji sada sve češće komentiraju da Cvita djeluje emocionalno slomljeno.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Što vi mislite?

Može li Cvita s vremenom prihvatiti dijete i pronaći mir ili je pred njom još teže razdoblje?

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Hoće li Cvita uspjeti prihvatiti dijete?
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