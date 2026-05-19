ANKETA Hoće li Cvita uspjeti zavoljeti dijete? Iza osmijeha krije se velika bol

Dok obitelj Vukas slavi dolazak novog člana i vjeruje da je napokon stigla sreća koju su dugo čekali, Cvita u Divljim pčelama' djeluje sve udaljenije i hladnije.

Dolazak sina potpuno je preplavio Nikolu emocijama. U zagrljaju obitelji nije mogao sakriti suze radosnice, a Mirjana je ponosno govorila o novom nasljedniku obitelji Vukas.

Dok svi slave i vjeruju da počinje novo, sretnije poglavlje, Nikola sanja život ispunjen ljubavlju i obiteljskom toplinom.