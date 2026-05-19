ANKETA Hoće li Cvita uspjeti zavoljeti dijete? Iza osmijeha krije se velika bol

Dok obitelj Vukas slavi dolazak novog člana i vjeruje da je napokon stigla sreća koju su dugo čekali, Cvita u Divljim pčelama' djeluje sve udaljenije i hladnije.
Nikola ne skriva emocije
Dolazak sina potpuno je preplavio Nikolu emocijama. U zagrljaju obitelji nije mogao sakriti suze radosnice, a Mirjana je ponosno govorila o novom nasljedniku obitelji Vukas.
Dok svi slave i vjeruju da počinje novo, sretnije poglavlje, Nikola sanja život ispunjen ljubavlju i obiteljskom toplinom.
Cvita sve više zabrinjava gledatelje
No, dok ostatak obitelji uživa u slavlju, Cvita djeluje potpuno odsutno. Njezine reakcije, nervoza i hladni komentari ostavili su dojam žene koja se teško nosi sa situacijom u kojoj se našla.
Umjesto sreće, u njezinim se pogledima vidi tuga i umor, a gledatelji sada sve češće komentiraju da Cvita djeluje emocionalno slomljeno.
Što vi mislite?
Može li Cvita s vremenom prihvatiti dijete i pronaći mir ili je pred njom još teže razdoblje?