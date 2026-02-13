ANKETA Ima li brak Cvite i Nikole ikakvu budućnost? Mladi par rastrgan između dominantnih obitelji

icon-close

U srcu radnje popularne serije 'Divlje pčele', smještene u patrijarhalno selo Vrilo pedesetih godina prošlog stoljeća, nalazi se ljubavna priča koja prkosi svim pravilima. Brak Cvite Runje i Nikole Vukasa, članova dviju nepomirljivo suprotstavljenih obitelji, predstavlja središnju romantičnu liniju koja gledatelje drži u neizvjesnosti. Njihova veza, započeta kao ljubav na prvi pogled, postala je simbol nade, ali i bojno polje na kojem se sudaraju obiteljske intrige, mračne tajne i osobne sumnje.

Sudar svjetova: Empatična krojačica i buntovni pjesnik

Cvita Runje (Lidija Penić-Grgaš) srednja je od tri sestre Runje, poznata po svojoj tihoj snazi i empatiji. Kao vješta krojačica, ona je emocionalno sidro svoje obitelji, koja se nakon očeve smrti bori za opstanak. S druge strane, Nikola Vukas (Ivan Barišić) najmlađi je sin moćne i beskrupulozne obitelji Vukas. Za razliku od oca Ante (Alain Blažević), lokalnog moćnika opsjednutog zemljom i moći, te proračunate majke Mirjane (Sanja Vejnović), Nikola je obrazovan, moralan i strastveni pisac koji vjeruje da je ljubav jača od obiteljskih interesa.

Put do oltara popločan ucjenama i prkosom

Njihov odnos od samog je početka bio osuđen na kušnju. Neprijateljstvo između Vukasovih i Runjinih, potaknuto Antinom željom da se domogne zemlje sestara, predstavljalo je nepremostivu prepreku. Mirjana je koristila svaku priliku kako bi manipulacijama i spletkama razdvojila sina od "njemu neprilične" djevojke. Ipak, Nikolina ljubav prema Cviti bila je jača od majčinskih ucjena. U jednom od najdramatičnijih trenutaka, Nikola se odriče svoje obitelji i bogatstva te napušta obiteljski dom kako bi bio s Cvitom, dokazujući da je spreman žrtvovati sve za njihovu ljubav.

Brak pod sjenom nerazjašnjenih smrti

Iako su se početkom siječnja vjenčali na ceremoniji koja je ujedinila dio sela, njihov brak nije donio mir. Nad njima neprestano lebdi sjena prošlosti, ponajprije tajna smrti Nikolinog starijeg brata Petra, koji je bio oženjen Cvitinom sestrom Katarinom. Sestre Runje skrivaju istinu o tragičnim okolnostima Petrove smrti, a ta tajna prijeti uništenjem ne samo njih, već i krhkog povjerenja između Cvite i Nikole. Uz to, sumnjiva smrt Nikolinog bratića Josipa dodatno komplicira odnose i produbljuje jaz između obitelji.

