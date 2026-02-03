Emisije
Divlje pčele

ANKETA Je li Teodora pretjerala? Optužbe protiv Katarine podijelile su gledatelje

U seriji 'Divlje pčele' odnosi među likovima često su napeti, ali rijetko su optužbe toliko oštre i osobne kao one koje je izrekla Teodora Runje

03.02.2026 13:00

U trenutku kada se čini da su svađe i sumnje već dio svakodnevice u svijetu 'Divljih pčela', Teodorine optužbe na račun Katarine Runje zauvijek su promijenile dinamiku između likova, ali i otvorile pitanje: je li prešla granicu?

Iz optužbi do povjerenja

Teodora je u jednom trenutku, pred Lucom i Ljubom, izjavila da je Katarina navodno pokušala zavesti Teodorina supruga Jakova, dok je on bio odsutan. Naglasivši svoju nevjericu i razočaranje, Teodora je između redaka sugerirala da Katarina nije samo netko tko je nesmotreno razgovarao s drugim muškarcem, nego da je namjerno prelazila jasno postavljene granice. Takve tvrdnje, iskazane pred drugim mještanima, nisu samo ogorčena reakcija supruge u bolu, već otvorena optužba koja stvara putu za osudu i gubitak ugleda.

Teodora, Katarina, Divlje pčele
Teodora, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Povrijeđena supruga ili javna osuda?

S jedne strane, mnogi razumiju Teodorinu reakciju. Sumnja u suprugovu vjernost, osjećaj izdaje i strah od gubitka obitelji mogu izvući na površinu emocije koje je teško kontrolirati. Iz tog kuta, njezine riječi djeluju kao ispad žene koja brani svoj brak i vlastito dostojanstvo.

S druge strane, postavlja se pitanje je li Teodora otišla predaleko. Javnim iznošenjem optužbi bez jasnih dokaza, Katarina je dovedena u situaciju da se mora braniti od glasina koje se brzo šire i teško brišu. Neki gledatelji smatraju da se takvi problemi trebaju rješavati iza zatvorenih vrata, a ne pred cijelim selom.

Teodora, Katarina, Divlje pčele
Teodora, Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Granica između istine i trača

U 'Divljim pčelama' već smo vidjeli kako riječi mogu biti jednako opasne kao i djela. Jednom izgovorena sumnja lako se pretvara u činjenicu, a osobni sukob prerasta u društvenu osudu. Upravo zato ova situacija otvara šire pitanje, gdje je granica između opravdane reakcije i širenja klevete?

Je li Teodora reagirala iz straha i boli ili je svjesno prešla granicu kako bi zaštitila sebe, bez obzira na posljedice za Katarinu?

Anketa
Mislite li da je Teodora pretjerala optužujući Katarinu da joj se udvarala mužu?

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Arijom Rizvić

