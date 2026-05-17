ANKETA Kako bi se trebao zvati Zorin sin u 'Divljim pčelama'?

Hoće li Zora u 'Divljim pčelama' odabrati ime koje nosi obiteljsku simboliku i povezanost s prošlošću ili će svom sinu dati potpuno novo ime, kao znak nekog novog početka?

Publika često voli kada serije kroz imena novih generacija nastavljaju stare obiteljske priče.

Dio gledatelja smatra da bi Zora sina trebala nazvati po nekome iz svoje obitelji ili po osobi koja je obilježila njezin život. Takvo ime nosilo bi snažnu emotivnu simboliku i povezanost s obitelji Runje.

Drugi gledatelji misle da bi ime moglo biti posveta nekome tko više nije među živima, čime bi dijete nosilo uspomenu na važnu osobu iz prošlosti.

S druge strane, dio publike vjeruje da bi Zora trebala prekinuti s teretom prošlosti i sinu dati potpuno novo ime koje nema veze ni s jednom obiteljskom pričom ili tragedijom.

Takav izbor simbolizirao bi novi početak i život bez starih tajni i sukoba.

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