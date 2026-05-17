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Divlje pčele

ANKETA Kako bi se trebao zvati Zorin sin u 'Divljim pčelama'?

Zorina trudnoća posljednjih je tjedana jedna od glavnih tema u 'Divljim pčelama', a publika sve više razmišlja i o jednom posebnom pitanju - kako će se dječak zvati?

RTL.hr
17.05.2026 22:00

Hoće li Zora u 'Divljim pčelama' odabrati ime koje nosi obiteljsku simboliku i povezanost s prošlošću ili će svom sinu dati potpuno novo ime, kao znak nekog novog početka?

Ime koje nosi obiteljsku priču

Dio gledatelja smatra da bi Zora sina trebala nazvati po nekome iz svoje obitelji ili po osobi koja je obilježila njezin život. Takvo ime nosilo bi snažnu emotivnu simboliku i povezanost s obitelji Runje.

Publika često voli kada serije kroz imena novih generacija nastavljaju stare obiteljske priče.

Zora i sin, Divlje pčele
Zora i sin, Divlje pčele FOTO: RTL

Ime u čast nekome koga više nema

Drugi gledatelji misle da bi ime moglo biti posveta nekome tko više nije među živima, čime bi dijete nosilo uspomenu na važnu osobu iz prošlosti.

Upravo takvi emotivni trenuci često ostanu među najpamtljivijima u seriji.

Zora, sin, Kate, Divlje pčele
Zora, sin, Kate, Divlje pčele FOTO: RTL

Potpuno novo ime za novi početak

S druge strane, dio publike vjeruje da bi Zora trebala prekinuti s teretom prošlosti i sinu dati potpuno novo ime koje nema veze ni s jednom obiteljskom pričom ili tragedijom.

Takav izbor simbolizirao bi novi početak i život bez starih tajni i sukoba.

A sada nas zanima vaše mišljenje!

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Kako bi Zora trebala nazvati sina?
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