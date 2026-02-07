ANKETA Kamo bi Cvita trebala dalje? Mirjana je pritišće, Nikola zadržava, a sestra pati

S jedne strane je Mirjana, koja Cviti jasno daje do znanja da u kući Vukas nikad neće imati mir. Svaki njezin potez nailazi na kontrolu, omalovažavanje ili prikrivene prijetnje, a atmosfera u kući postaje sve nepodnošljivija.

S druge strane je Nikola, koji Cvitu zadržava uz sebe i inzistira da ostane u obitelji Vukas. Iako se poziva na ljubav i zajedništvo, Cvita sve češće ima osjećaj da se od nje očekuje žrtva, da prešuti, izdrži i prilagodi se, bez obzira na vlastite granice.

Treća linija boli vodi prema sestri Katarini, koja cijelu situaciju teško podnosi. Cvita je svjesna da njezine odluke ne pogađaju samo nju, nego i odnos koji ima s osobom koja joj je najbliža. Svaki ostanak, ali i svaki odlazak, nosi novu težinu u seriji 'Divlje pčele'.