Divlje pčele

ANKETA Kamo bi Cvita trebala dalje? Mirjana je pritišće, Nikola zadržava, a sestra pati

U 'Divljim pčelama' Cvita se našla u možda najtežoj poziciji dosad. Sa svih strana stižu pritisci, očekivanja i ucjene emocijama, a čini se da što god odluči, netko će biti povrijeđen. Upravo zato sve je više gledatelja koji se pitaju što je u ovoj situaciji ispravno za Cvitu?

RTL
07.02.2026 14:00

Između tri vatre

S jedne strane je Mirjana, koja Cviti jasno daje do znanja da u kući Vukas nikad neće imati mir. Svaki njezin potez nailazi na kontrolu, omalovažavanje ili prikrivene prijetnje, a atmosfera u kući postaje sve nepodnošljivija.

S druge strane je Nikola, koji Cvitu zadržava uz sebe i inzistira da ostane u obitelji Vukas. Iako se poziva na ljubav i zajedništvo, Cvita sve češće ima osjećaj da se od nje očekuje žrtva, da prešuti, izdrži i prilagodi se, bez obzira na vlastite granice.

Treća linija boli vodi prema sestri Katarini, koja cijelu situaciju teško podnosi. Cvita je svjesna da njezine odluke ne pogađaju samo nju, nego i odnos koji ima s osobom koja joj je najbliža. Svaki ostanak, ali i svaki odlazak, nosi novu težinu u seriji 'Divlje pčele'.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Ostati ili otići?

Cvita je vidno rastrgana. Ostankom riskira da izgubi sebe, a odlaskom da izgubi ljubav i obitelj kakvu je zamišljala. Pitanje više nije samo gdje će živjeti, nego kakav život želi voditi i koliko je spremna trpjeti da bi ga zadržala.

Gledatelji su podijeljeni. Jedni smatraju da bi trebala okrenuti leđa kući Vukas i spasiti sebe, dok drugi vjeruju da bi se trebala boriti za Nikolu, ali pod jasno postavljenim uvjetima. Treći pak misle da je krajnje vrijeme da izabere sestru i mir, bez kompromisa.

Anketa
Što bi Cvita trebala učiniti?

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u, a serija je dostupna i na platformi Voyo.

