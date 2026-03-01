Emisije
Divlje pčele

ANKETA Koja sestra Runje ima najtežu ljubavnu sudbinu?

Ljubavne priče sestara Runje nikada nisu bile jednostavne. Svaka od njih nosi svoj teret, ali pitanje je - koja je platila najveću cijenu ljubavi?

01.03.2026 22:00

Katarina, Zora i Cvita kroz 'Divlje pčele' prošle su razočaranja, zabranjene emocije, javni sram i teške odluke koje su ih obilježile.

Katarina: Prva ljubav koja je ostala nedovršena

Katarinina priča s Jakovom bila je njezina mladost, nada i čekanje. Godinama je vjerovala da će se vratiti, a kada se to napokon dogodilo, došao je sa suprugom Teodorom. Ta rana nikada nije do kraja zacijelila.

Pokušaj nove sreće s Tomom Domazetom trebao je biti njezin novi početak. Umjesto toga, ponovno je doživjela razočaranje i neizvjesnost. Katarina je više puta morala biti jaka kad bi druge žene možda posustale.

Je li upravo ona najviše izgubila zbog ljubavi koja nikada nije bila jednostavna?

Jakov i Katarina, Divlje pčele
Jakov i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora: Strast koja uvijek ima posljedice

Zora nikada nije birala lagan put. Njezini odnosi s Nikolom i Jasminom pokazali su koliko je spremna riskirati. Vođena emocijama i strašću, često je ulazila u situacije koje su joj donijele više boli nego sigurnosti.

Njezina ljubav nikada nije bila mirna, uvijek je bila intenzivna i na rubu. Upravo ta impulzivnost možda ju je stajala najviše, i reputacije i stabilnosti.

Je li Zora ta koja je najviše platila cijenu svojih izbora?

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita: Tiha borba između ljubavi i realnosti

Cvita je možda najmirnija, ali njezina ljubavna sudbina nimalo nije laka. Uz Nikolu je bila spremna graditi drugačiji život, napustiti poznato i vjerovati u njegove snove. No uz ambicioznog, ali nesigurnog partnera, često je morala biti ona koja smiruje, razumije i čeka.

Njezina sudbina nije obilježena dramatičnim ispadima, već tihim preispitivanjima i strahom hoće li ljubav biti dovoljna.

Možda baš takva tiha borba nosi najveću težinu?

Nikola i Cvita, Divlje pčele
Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL
Anketa
Koja Runje po vašem mišljenju ima najtežu ljubavnu sudbinu?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

