ANKETA Koja sestra Runje ima najtežu ljubavnu sudbinu?

Katarina, Zora i Cvita kroz 'Divlje pčele' prošle su razočaranja, zabranjene emocije, javni sram i teške odluke koje su ih obilježile.
Katarina: Prva ljubav koja je ostala nedovršena
Katarinina priča s Jakovom bila je njezina mladost, nada i čekanje. Godinama je vjerovala da će se vratiti, a kada se to napokon dogodilo, došao je sa suprugom Teodorom. Ta rana nikada nije do kraja zacijelila.
Pokušaj nove sreće s Tomom Domazetom trebao je biti njezin novi početak. Umjesto toga, ponovno je doživjela razočaranje i neizvjesnost. Katarina je više puta morala biti jaka kad bi druge žene možda posustale.
Je li upravo ona najviše izgubila zbog ljubavi koja nikada nije bila jednostavna?
Zora: Strast koja uvijek ima posljedice
Zora nikada nije birala lagan put. Njezini odnosi s Nikolom i Jasminom pokazali su koliko je spremna riskirati. Vođena emocijama i strašću, često je ulazila u situacije koje su joj donijele više boli nego sigurnosti.
Njezina ljubav nikada nije bila mirna, uvijek je bila intenzivna i na rubu. Upravo ta impulzivnost možda ju je stajala najviše, i reputacije i stabilnosti.
Je li Zora ta koja je najviše platila cijenu svojih izbora?
Cvita: Tiha borba između ljubavi i realnosti
Cvita je možda najmirnija, ali njezina ljubavna sudbina nimalo nije laka. Uz Nikolu je bila spremna graditi drugačiji život, napustiti poznato i vjerovati u njegove snove. No uz ambicioznog, ali nesigurnog partnera, često je morala biti ona koja smiruje, razumije i čeka.
Njezina sudbina nije obilježena dramatičnim ispadima, već tihim preispitivanjima i strahom hoće li ljubav biti dovoljna.
Možda baš takva tiha borba nosi najveću težinu?
