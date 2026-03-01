ANKETA Koja sestra Runje ima najtežu ljubavnu sudbinu?

Katarina , Zora i Cvita kroz 'Divlje pčele' prošle su razočaranja, zabranjene emocije, javni sram i teške odluke koje su ih obilježile.

Katarinina priča s Jakovom bila je njezina mladost, nada i čekanje. Godinama je vjerovala da će se vratiti, a kada se to napokon dogodilo, došao je sa suprugom Teodorom. Ta rana nikada nije do kraja zacijelila.

Pokušaj nove sreće s Tomom Domazetom trebao je biti njezin novi početak. Umjesto toga, ponovno je doživjela razočaranje i neizvjesnost. Katarina je više puta morala biti jaka kad bi druge žene možda posustale.

Je li upravo ona najviše izgubila zbog ljubavi koja nikada nije bila jednostavna?