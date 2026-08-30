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Divlje pčele

ANKETA Koji vam lik iz 'Divljih pčela' najviše nedostaje?

Koji vam lik iz 'Divljih pčela' najviše nedostaje i čiju priču jedva čekate ponovno pratiti?

RTL.hr
30.08.2026 14:00

Iako su 'Divlje pčele' trenutačno na pauzi, zanimanje gledatelja za RTL-ovu hit-seriju ne jenjava. 

Likovi koji su osvojili publiku

Prva sezona donijela je pregršt nezaboravnih likova koji su svojim pričama, odnosima i neočekivanim obratima osvojili gledatelje. Neki su izazivali simpatije od samog početka, neki su tijekom radnje potpuno promijenili mišljenje publike, dok su pojedini ostavili snažan trag bez obzira na to jesu li bili junaci ili negativci.

Sestre Runje, Divlje pčele
Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo je raznolikost likova jedna od najvećih snaga serije. Svatko je imao svog favorita - bilo da je riječ o članu obitelji Vukas, Runje ili drugim stanovnicima Vrila ili onima koji su se u priču uključili kasnije. Emotivni trenuci, ljubavne priče, sukobi i velika iznenađenja razlog su zbog kojeg mnogi jedva čekaju nastavak.

Arija Rizvić, Divlje pčele
Arija Rizvić, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko je vaš favorit?

Jedno je pitanje posebno zanimljivo: koji vam lik iz 'Divljih pčela' najviše nedostaje? Postoji li netko čije nove scene jedva čekate gledati ili vas je neki lik posebno osvojio tijekom prve sezone?

Neki će izdvojiti omiljene ljubavne parove, drugi karizmatične negativce, a treći likove koji su tijekom prve sezone prošli najveće životne preokrete. Upravo su različite sudbine i snažne emocije ono što je 'Divlje pčele' učinilo jednom od najgledanijih domaćih serija.

Anketa
Koji vam lik iz 'Divljih pčela' najviše nedostaje?
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Divlje pčele

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