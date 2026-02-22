Emisije
Divlje pčele

ANKETA Kome bi Cvita prvo trebala reći istinu o Mirjani i Tomi?

Tajna o Mirjani i Tomi iz šume više nije trač, već informacija koja može potpuno promijeniti odnose u dvije obitelji

RTL.hr
22.02.2026 16:00

Nakon što je Luce Cviti otvoreno priznala da je vidjela Mirjanu Vukas i Tomu Domazeta kako prisno razgovaraju i zajedno izlaze iz šume, Cvita više nije samo promatrač. Ona je sada osoba koja nosi istinu. A istina u Vrilu nikada nije bezopasna.

Gledatelji 'Divljih pčela' znaju da to nije bio slučajan susret. Njihovi susreti su bili intimni, skriveni, a bliskost očita. Upravo zato Cvitina dilema postaje ozbiljna - kome to prvo reći?

Luce Matić, Divlje pčele
Luce Matić, Divlje pčele FOTO: RTL

Sestra, supruga i snaha

Cvita je u posebno teškoj poziciji. Kao Katarinina sestra, ima moralnu obvezu upozoriti je ako postoji i najmanja prijetnja njezinoj vezi s Tomom. Ako šuti, riskira da dopusti da Katarina uđe u brak temeljen na laži.

No Cvita je i Nikolina supruga. Reći Nikoli značilo bi staviti ga u situaciju da se suoči s vlastitom majkom Mirjanom. Takav potez mogao bi destabilizirati njihov brak, ali i cijelu obitelj Vukas.

Mirjana i Toma, Cvita, Divlje pčele
Mirjana i Toma, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Treća opcija je suočiti Mirjanu ili Tomu. Time bi Cvita pokazala zrelost i dala im priliku da objasne što se dogodilo. No to bi također moglo završiti manipulacijom, pritiskom ili pokušajem da se istina zataška.

A postoji i četvrta mogućnost, povjeriti se nekome trećem. Ranku, Rajki ili čak Anti. Time bi se Cvita ogradila i zaštitila, ali bi tajna dobila još jednog svjedoka i možda ubrzala eksploziju.

Toma i Katarina, Divlje pčele
Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Šutnja više nije neutralna

U 'Divljim pčelama' šutnja nikada nije bez posljedica. Cvita sada zna nešto što može razoriti zaruke, brak i obiteljski ugled. Svaki potez koji povuče imat će cijenu.

Hoće li izabrati sestrinsku solidarnost, bračnu lojalnost ili taktičku distancu? Hoće li reagirati emotivno ili hladno i promišljeno?

Anketa
Kome bi Cvita prvo trebala reći istinu o Mirjani i Tomi?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

