ANKETA Kome bi Cvita prvo trebala reći istinu o Mirjani i Tomi?

Nakon što je Luce Cviti otvoreno priznala da je vidjela Mirjanu Vukas i Tomu Domazeta kako prisno razgovaraju i zajedno izlaze iz šume, Cvita više nije samo promatrač. Ona je sada osoba koja nosi istinu. A istina u Vrilu nikada nije bezopasna.
Gledatelji 'Divljih pčela' znaju da to nije bio slučajan susret. Njihovi susreti su bili intimni, skriveni, a bliskost očita. Upravo zato Cvitina dilema postaje ozbiljna - kome to prvo reći?
Sestra, supruga i snaha
Cvita je u posebno teškoj poziciji. Kao Katarinina sestra, ima moralnu obvezu upozoriti je ako postoji i najmanja prijetnja njezinoj vezi s Tomom. Ako šuti, riskira da dopusti da Katarina uđe u brak temeljen na laži.
No Cvita je i Nikolina supruga. Reći Nikoli značilo bi staviti ga u situaciju da se suoči s vlastitom majkom Mirjanom. Takav potez mogao bi destabilizirati njihov brak, ali i cijelu obitelj Vukas.
Treća opcija je suočiti Mirjanu ili Tomu. Time bi Cvita pokazala zrelost i dala im priliku da objasne što se dogodilo. No to bi također moglo završiti manipulacijom, pritiskom ili pokušajem da se istina zataška.
A postoji i četvrta mogućnost, povjeriti se nekome trećem. Ranku, Rajki ili čak Anti. Time bi se Cvita ogradila i zaštitila, ali bi tajna dobila još jednog svjedoka i možda ubrzala eksploziju.
Šutnja više nije neutralna
U 'Divljim pčelama' šutnja nikada nije bez posljedica. Cvita sada zna nešto što može razoriti zaruke, brak i obiteljski ugled. Svaki potez koji povuče imat će cijenu.
Hoće li izabrati sestrinsku solidarnost, bračnu lojalnost ili taktičku distancu? Hoće li reagirati emotivno ili hladno i promišljeno?
