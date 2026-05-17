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Divlje pčele

ANKETA Kome bi dijete trebalo pripasti u 'Divljim pčelama', Zori ili Cviti?

Jedna od najtežih i najemotivnijih priča serije potpuno je podijelila gledatelje - treba li poštovati dogovor ili dijete pripada biološkoj majci?

RTL.hr
17.05.2026 14:00

Priča o Zori i Cviti posljednjih je tjedana postala jedna od najpotresnijih tema u Divljim pčelama'. Ono što je na početku izgledalo kao dogovor iz ljubavi i očaja, s vremenom se pretvorilo u emotivni kaos koji je potpuno podijelio publiku.

S jedne strane je Cvita, žena koja godinama živi s boli da ne može imati djecu. S druge strane je Zora, biološka majka koja nosi dijete i sve teže podnosi pomisao da bi ga nakon poroda trebala predati sestri.

I upravo zato gledatelji više ne znaju što je zapravo ispravno.

Cvita je cijeli život sanjala da postane majka

Cvita je kroz seriju više puta pokazala koliko ju boli činjenica da ne može imati dijete. Upravo zato dogovor sa Zorom za nju nije bio samo praktična odluka, nego ostvarenje najveće životne želje.

Mnogi gledatelji suosjećaju s njom jer vjeruju da bi joj oduzimanje djeteta nakon svega što je prošla potpuno slomilo srce. Publika često komentira da Cvita nije manipulatorica ni loša osoba, nego žena koja očajnički želi osjetiti što znači biti majka.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora se sve više veže uz dijete

Iako je na početku pristala na dogovor, Zora kroz trudnoću prolazi kroz sve snažnije emocije. Kako trudnoća odmiče, sve je jasnije da joj postaje gotovo nemoguće zamisliti život bez vlastitog djeteta.

Gledatelji posebno suosjećaju s njezinim unutarnjim lomom jer osjećaju da se nalazi između ljubavi prema sestri i instinkta biološke majke.

Mnogi smatraju da nijedna žena ne može samo "ugasiti" emociju prema djetetu koje nosi.

Zora, Divlje pčele
Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Obitelj i selo dodatno stvaraju pritisak

Cijela situacija dodatno je zakomplicirana odnosima unutar obitelji i stalnim pritiskom okoline. Svatko ima svoje mišljenje o tome što je moralno, što je pošteno i kome dijete zapravo "pripada".

Dok jedni smatraju da se dogovor mora poštovati jer je Cvita godinama živjela za taj trenutak, drugi vjeruju da bi odvajanje Zore od djeteta bilo previše traumatično.

Upravo zato je ova priča izazvala možda i najviše rasprava među gledateljima dosad.

Katarina i Ljuba, Divlje pčele
Katarina i Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Ne postoji jednostavan odgovor

Možda je upravo zato ova priča toliko pogodila publiku, jer nema potpuno ispravnog rješenja.

Ako dijete ostane sa Zorom, Cvita gubi ono o čemu je sanjala cijeli život. Ako ga preuzme Cvita, Zora ostaje bez vlastitog djeteta koje je nosila i s kojim se već povezala.

I upravo zato publika ostaje podijeljena.

Anketa
Kome bi dijete trebalo pripasti?
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