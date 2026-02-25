ANKETA Luce i Krsto u 'Divljim pčelama' opet zajedno? Gledatelji odlučuju!

Nakon dugo vremena, u svijet 'Divljih pčela' vratio se Krsto, suprug omiljene Luce Matić. Njegov iznenadni povratak nije donio samo dašak prošlosti, već i pravu buru emocija koja je podijelila gledatelje popularne serije.
Povratak pjesnika slomljenih obećanja
Krstin povratak nije prošao nezapaženo. Umjesto tihog dolaska, on se odlučio na ofenzivu šarmom, pokušavajući otopiti led oko Lucina srca poetskim ispadima i serenadama. "Sjedila je moja slatka Luce, šila je", pjevušio je, dodajući dramatično: "Ja sam patio za njom kao nikada, o slatka mala moja Luce". Njegovi pokušaji da se prikaže kao pokajnički patnik koji ne može živjeti bez svoje ljubavi možda bi i dirnuli nekoga tko ne poznaje pozadinu njihove priče, no za one koji su upućeni, njegove riječi zvuče kao dobro uvježbana predstava.
Njegova pojava izazvala je lavinu reakcija, a najbliži Lucini prijatelji ne skrivaju prezir. Opisujući ga kao "krpelja" kojeg se nemoguće riješiti, jasno daju do znanja što misle o njegovim namjerama. Čini se da je Krsto spreman na sve kako bi se vratio u Lucin život, no pitanje je jesu li njegove namjere iskrene ili je riječ o još jednom proračunatom potezu.
Slomljeno srce ne zaboravlja lako
S druge strane ove emocionalne jednadžbe stoji Luce, žena koja je, čini se, odlučila zatvoriti vrata prošlosti. Njezina reakcija na Krstine pokušaje pomirenja je hladna i odlučna. Kad joj je predložio zajedničku šetnju, njezin odgovor bio je oštar i nedvosmislen: "Treba mi da nastaviš šetati. Da se više nikad ne okreneš." Ta rečenica sažima svu bol i razočaranje koje je proživjela.
U povjerljivom razgovoru, Luce ne skriva koliko je povrijeđena. "Molim te, nemoj mi više tu budalu spominjati", rekla je, dodavši kako bi najradije da ga "više nikad ne vidi svojim očima". Njezine riječi odražavaju dubinu rane koju je Krsto ostavio, rane koju vrijeme očito nije zaliječilo. Ipak, suočena je sa surovom stvarnošću koju joj je prijatelj izrekao: "A i dalje si mu žena." Ta zakonska veza komplicira situaciju i stavlja Luce pred gotovo nemoguć izbor između srca, razuma i onoga što nalaže tradicija.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.