ANKETA Luce i Krsto u 'Divljim pčelama' opet zajedno? Gledatelji odlučuju!

Nakon dugo vremena, u svijet 'Divljih pčela' vratio se Krsto , suprug omiljene Luce Matić . Njegov iznenadni povratak nije donio samo dašak prošlosti, već i pravu buru emocija koja je podijelila gledatelje popularne serije.

Krstin povratak nije prošao nezapaženo. Umjesto tihog dolaska, on se odlučio na ofenzivu šarmom, pokušavajući otopiti led oko Lucina srca poetskim ispadima i serenadama. "Sjedila je moja slatka Luce, šila je", pjevušio je, dodajući dramatično: "Ja sam patio za njom kao nikada, o slatka mala moja Luce". Njegovi pokušaji da se prikaže kao pokajnički patnik koji ne može živjeti bez svoje ljubavi možda bi i dirnuli nekoga tko ne poznaje pozadinu njihove priče, no za one koji su upućeni, njegove riječi zvuče kao dobro uvježbana predstava.

Njegova pojava izazvala je lavinu reakcija, a najbliži Lucini prijatelji ne skrivaju prezir. Opisujući ga kao "krpelja" kojeg se nemoguće riješiti, jasno daju do znanja što misle o njegovim namjerama. Čini se da je Krsto spreman na sve kako bi se vratio u Lucin život, no pitanje je jesu li njegove namjere iskrene ili je riječ o još jednom proračunatom potezu.