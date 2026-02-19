ANKETA Podržavate li Katarininu odluku da odbije brak s Tomom?

Nakon što je Toma, vođen iskrenim osjećajima, postavio pitanje koje mnogi priželjkuju, 'Hoćeš li biti moja žena?', odgovor njegove voljene Katarine Runje iznenadio je mnoge

Scena je bila kao iz bajke. Okruženi plodovima zemlje za koju su se zajedno borili, Toma je Katarini iskazao najdublje osjećaje. Njegova ljubav nije bila samo formalna, pomagao joj je na zemlji kao da je njegova, bio uz nju u najtežim trenucima i na kraju joj poklonio maslinik kao simbol zajedničke budućnosti. "Ne mogu više zamisliti svoj život bez tebe", rekao je iskreno, prije nego što je izgovorio rečenicu koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali: "Kate, Katarina Runje, hoćeš li biti moja žena?" U tom trenutku činilo se da je sretan kraj neizbježan. Nakon svih prepreka i iskušenja, njihova ljubav trebala je biti okrunjena brakom. No, umjesto potvrdnog odgovora, uslijedila je tišina, a zatim i riječi koje su promijenile sve u seriji 'Divlje pčele'.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nisam ja za brak, strah me"

Iako je odmah naglasila svoje osjećaje prema Tomi, priznajući da joj je "lijepo s tobom i više nego lijepo", otkrila je dubok unutarnji nemir. "Nisam ja za brak", priznala je, dodajući kako je jednostavno strah. Nije mogla točno definirati uzrok svog straha, ali je otkrila osjećaj da je "prokleta" i da nema sreće u životu, bojeći se da bi tu nesreću mogla prenijeti i na njega. Njezino odbijanje nije bilo odbijanje Tome kao osobe, već institucije braka kao takve. Postavila je pitanje koje odjekuje i u stvarnom životu: "Što sad nama treba da nam država daje neki papir da bi mi znali da nam je dobro? Možemo se mi voljeti bez toga."

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljubav "na divlje" kao kompromis

Unatoč slomljenom srcu, Toma je pokazao nevjerojatnu razinu razumijevanja. Prihvatio je njezinu odluku i predložio kompromis. "Onda ćemo tako. Onda ćemo na divlje", rekao je, pristajući na vezu bez formalnih okvira. Njegova spremnost da je čeka i voli pod njezinim uvjetima dokazuje dubinu njegovih osjećaja, ali istovremeno ostavlja otvoreno pitanje je li takav odnos dugoročno održiv. Katarinina odluka potaknula je gledatelje na razmišljanje. Dok je jedni podržavaju, smatrajući da je iskrenost prema sebi i partneru najvažnija te da brak nije jamstvo za sreću, drugi smatraju da njezin strah sabotira priliku za istinsku sreću s čovjekom koji je voli. Što vi mislite? Je li Katarina postupila ispravno time što je poslušala svoje srce i odbila prosidbu unatoč ljubavi koju osjeća? Podijelite svoje mišljenje u našoj anketi.

Anketa Podržavate li Katarininu odluku da odbije Tominu prosidbu? Da - Ljubav ne treba potvrdu u obliku papira. Bila je iskrena prema sebi i Tomi, što je najvažnije. Ne - Njezin strah je iracionalan i sabotira priliku za istinsku sreću s čovjekom koji je voli. Nisam siguran/na - Razumijem njezine strahove, ali i Tominu želju za brakom. Teška je to odluka. Muškarac Žena Da - Ljubav ne treba potvrdu u obliku papira. Bila je iskrena prema sebi i Tomi, što je najvažnije. 302 Ne - Njezin strah je iracionalan i sabotira priliku za istinsku sreću s čovjekom koji je voli. 132 Nisam siguran/na - Razumijem njezine strahove, ali i Tominu želju za brakom. Teška je to odluka. 132 Da - Ljubav ne treba potvrdu u obliku papira. Bila je iskrena prema sebi i Tomi, što je najvažnije. 20 Ne - Njezin strah je iracionalan i sabotira priliku za istinsku sreću s čovjekom koji je voli. 8 Nisam siguran/na - Razumijem njezine strahove, ali i Tominu želju za brakom. Teška je to odluka. 10 Da - Ljubav ne treba potvrdu u obliku papira. Bila je iskrena prema sebi i Tomi, što je najvažnije. 282 Ne - Njezin strah je iracionalan i sabotira priliku za istinsku sreću s čovjekom koji je voli. 124 Nisam siguran/na - Razumijem njezine strahove, ali i Tominu želju za brakom. Teška je to odluka. 122 Ukupno Muškarac Žena