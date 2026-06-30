ANKETA S brkovima ili bez? Zvijezda 'Divljih pčela' Alan Blažević potpuno promijenio izgled

Glumac Alan Blažević, kojeg su gledatelji RTL-ove serije Divlje pčele' zavoljeli u ulozi Ante Vukasa, tijekom prve sezone nosio je prepoznatljive brkove koji su postali dio njegova televizijskog identiteta. Upravo su oni dodatno naglašavali markantan izgled njegova lika i savršeno se uklapali u priču serije.

No, nakon završetka snimanja prve sezone uslijedila je velika promjena.