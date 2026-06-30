ANKETA S brkovima ili bez? Zvijezda 'Divljih pčela' Alan Blažević potpuno promijenio izgled

Glumac Alan Blažević, kojeg su gledatelji RTL-ove serije Divlje pčele' zavoljeli u ulozi Ante Vukasa, tijekom prve sezone nosio je prepoznatljive brkove koji su postali dio njegova televizijskog identiteta. Upravo su oni dodatno naglašavali markantan izgled njegova lika i savršeno se uklapali u priču serije.
No, nakon završetka snimanja prve sezone uslijedila je velika promjena.
S brkovima osvojio gledatelje
Alan je odlučio obrijati brkove pa danas izgleda znatno drukčije. Mnogi su primijetili da mu novo izdanje daje mlađi i svježiji izgled, dok drugi smatraju da su upravo brkovi bili njegov zaštitni znak.
Promjena izgleda mogla bi biti povezana s novim glumačkim angažmanom. Naime, Alan trenutačno boravi u Beogradu gdje snima novu seriju, pa nije isključeno da je novi izgled prilagodio upravo zahtjevima nove uloge.
Koji vam je Alan draži?
Dok s nestrpljenjem čekamo njegov povratak u novim projektima i nastavak Divljih pčela', jedno pitanje podijelilo je obožavatelje - je li vam Alan Blažević zgodniji s prepoznatljivim brkovima ili bez njih?