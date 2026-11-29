Cvita ga je prihvatila, odgojila i pružila mu majčinsku sigurnost, dok je Zora njegova biološka majka čija je istina dugo bila skrivena – recimo nam što vi mislite

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Jedna od najtežih i najemotivnijih moralnih dilema vrti se oko malog Petra i pitanja kome on uistinu pripada. S jedne strane je Cvita, žena koja ga je prihvatila, odgojila i pružila mu majčinsku sigurnost i svakodnevnu brigu, dok je s druge strane Zora, njegova biološka majka čija je istina dugo bila skrivena iza teških tajni i životnih okolnosti. Upravo zbog toga postavlja se pitanje koje snažno dijeli gledatelje - s kim bi mali Petar trebao biti?

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita - majka koja ga je odgojila i čuvala

Za mnoge je majčinstvo prije svega svakodnevna prisutnost, briga i žrtva koja se gradi iz dana u dan. Cvita je ta koja je malom Petru bila oslonac, štitila ga i podizala kao svoje dijete, dajući mu stabilnost i ljubav kakvu je znala i mogla pružiti. Iz te perspektive, oduzeti djetetu osobu uz koju je odraslo i koja mu je jedina poznata majčinska figura nosi ogroman emotivni rizik i traumu. Cvita se boji da bi otvaranje stare istine moglo srušiti sve što je gradila i unijeti nemir u Petrov život.

icon-expand Cvita i Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora - biološka majka koju je bol razdvojila od djeteta

S druge strane, Zora je dječakova biološka majka koja je nosila teret tajne o njegovom rođenju i izostanku iz njegova života. Njezina priča obilježena je dubokom boli, osjećajem krivnje i saznanjem da je njezino dijete raslo pod drukčijim okolnostima, dok se sada sve više nameće pitanje treba li biološka majka imati pravo na bliskost i mjesto uz svog sina. Kako istina izlazi na vidjelo, Zora se suočava s teškim emocijama i željom da se poveže s djetetom koje je rodila, iako je svjesna koliko je situacija osjetljiva i složena.

icon-expand Zora, Petar, Divlje pčele FOTO: RTL

Anketa S kim bi mali Petar trebao biti? S Cvitom - ona ga je odgojila i pružila mu majčinsku ljubav i sigurnost Sa Zorom - ona mu je biološka majka i ima pravo biti uz svoje dijete Muškarac Žena S Cvitom - ona ga je odgojila i pružila mu majčinsku ljubav i sigurnost 48 Sa Zorom - ona mu je biološka majka i ima pravo biti uz svoje dijete 96 S Cvitom - ona ga je odgojila i pružila mu majčinsku ljubav i sigurnost 2 Sa Zorom - ona mu je biološka majka i ima pravo biti uz svoje dijete 7 S Cvitom - ona ga je odgojila i pružila mu majčinsku ljubav i sigurnost 46 Sa Zorom - ona mu je biološka majka i ima pravo biti uz svoje dijete 89 Ukupno Muškarac Žena