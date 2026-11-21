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Dok Cvita Vukas pokušava balansirati između obiteljskih pritisaka, tajni i vlastitih osjećaja, sve se češće postavlja pitanje tko joj u ovom trenutku više odgovara – njezin suprug Nikola ili pak karizmatični Johnny (Jovan), čiji je dolazak u selo unio potpuno novu dinamiku.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Johnny, Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako je počela priča s Nikolom

Odnos Cvite i Nikole Vukasa od samih je početaka bio obilježen snažnim emocijama, ali i teškim obiteljskim teretom. Njihova romansa započela je kao ljubav koja prkosi podjelama i sukobima između obitelji Runje i Vukas, u okruženju u kojem su stare zamjerke, nepovjerenje i obiteljska očekivanja često stajali na putu miru. S vremenom su prošli kroz zajedničke životne etape, brak i roditeljske izazove, no napetosti unutar kuće Vukas, teške obiteljske istine i povremene trzavice redovito su stavljale njihov odnos na kušnju.

icon-expand Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako je planula iskra s Johnnyjem

S druge strane, Johnny je u Vrilo stigao kao Krstin sin iz prvog braka i već pri prvim susretima privukao pažnju mještanki, a poseban dinamizam unio je u odnos s Cvitom. Ono što je započelo kroz neobične okolnosti, zajedničke razgovore i smještaj u selu ubrzo je preraslo u očitu privlačnost, bliske trenutke i prisne poglede koji nisu prošli nezapaženo. Njihovi zajednički trenuci, plesovi i razgovori dodatno su raspirili ljubomoru i tenzije, dok Johnny otvoreno pokazuje interes za Cvitu i potiče je na preispitivanje vlastitih odluka.

icon-expand Cvita i Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Anketa S kim Cvita treba biti? Uz Nikolu – unatoč svim preprekama i obiteljskim dramama, veže ih zajednički put i prošlost koju vrijedi sačuvati. Uz Johnnyja – donio je novu energiju, kemiju i svježinu koja Cvite pokreće u trenutku kada joj treba promjena. Muškarac Žena Uz Nikolu – unatoč svim preprekama i obiteljskim dramama, veže ih zajednički put i prošlost koju vrijedi sačuvati. 54 Uz Johnnyja – donio je novu energiju, kemiju i svježinu koja Cvite pokreće u trenutku kada joj treba promjena. 30 Uz Nikolu – unatoč svim preprekama i obiteljskim dramama, veže ih zajednički put i prošlost koju vrijedi sačuvati. 4 Uz Johnnyja – donio je novu energiju, kemiju i svježinu koja Cvite pokreće u trenutku kada joj treba promjena. 3 Uz Nikolu – unatoč svim preprekama i obiteljskim dramama, veže ih zajednički put i prošlost koju vrijedi sačuvati. 50 Uz Johnnyja – donio je novu energiju, kemiju i svježinu koja Cvite pokreće u trenutku kada joj treba promjena. 27 Ukupno Muškarac Žena