ANKETA Što će odlučiti Tereza, ostati uz Vicu ili riskirati sve s Milanom?

Susret s Milanom Čavkom, čovjekom kojeg očito nikada nije preboljela, dovodi je na rub teške odluke koja bi mogla promijeniti ne samo njezin život, već i sudbinu cijele obitelji.
Priznanje uoči sudbonosnog 'da'
Iako bi trebala biti sretna, Tereza ne može sakriti tugu koja je izjeda u seriji 'Divlje pčele'. U emotivnom razgovoru s Milanom, koji je suočava s njezinim izborom, zidovi se napokon ruše. "Pokušala sam te zaboraviti, ali ne ide", priznaje slomljeno, potvrđujući ono što je Milan dugo sumnjao. Objašnjava mu kako njezina bliskost s njim nije bila igra, već odraz iskrene ljubavi. Milanova nevjerica brzo se pretvara u spoznaju: "Stvarno me voliš." No, ta spoznaja donosi samo novu bol, jer Tereza je na korak do oltara s drugim čovjekom.
Strah od sramote jači od ljubavi?
Na Milanov očajnički prijedlog da kaže istinu i otkaže vjenčanje, Tereza odgovara zidom straha i obiteljske odgovornosti. "Ne mogu. Osramotila bih prvo sebe, a onda cijelu familiju", govori mu, ističući kako bi takav čin slomio njezinog oca. Iako je Milan uvjerava da je njezin otac poštuje, Tereza bolno ističe gorku istinu: "Poštuje te kao radnika, a ne kao mog muža."
Njezina odluka da se uda za Vicu nije vođena srcem, već osjećajem dužnosti i strahom od posljedica. Rastrgana je između onoga što želi i onoga što osjeća da mora učiniti. Pritisak tradicije i očekivanja obitelji Vukasović pokazuju se kao teret koji je pretežak za nositi, gurajući je u brak bez ljubavi. Svoju sudbinu sažima u gorkoj rečenici: "Udajem se za čovjeka kojeg ne volim."
Očajnički plan za bijeg
Suočen s Terezinim beznađem, Milan ne odustaje. Nudi joj jedino rješenje koje vidi, bijeg u zajedničku budućnost. "Pođi sa mnom. Budi moja", moli je, obećavajući joj život ispunjen ljubavlju. Spreman je na sve kako bi bili zajedno. Na njezine praktične brige o tome od čega bi živjeli, Milan nudi konkretan plan. "Skupio sam nešto para. Imali bismo za početak. Vrijedan sam, znaš da svašta znam raditi. Radio bih dan i noć samo da tebi bude dobro", uvjerava je, nudeći joj sigurnost koju joj, vjeruje, može pružiti jedino iskrena ljubav.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.