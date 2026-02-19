ANKETA Što će odlučiti Tereza, ostati uz Vicu ili riskirati sve s Milanom?

Susret s Milanom Čavkom , čovjekom kojeg očito nikada nije preboljela, dovodi je na rub teške odluke koja bi mogla promijeniti ne samo njezin život, već i sudbinu cijele obitelji.

Iako bi trebala biti sretna, Tereza ne može sakriti tugu koja je izjeda u seriji 'Divlje pčele' . U emotivnom razgovoru s Milanom, koji je suočava s njezinim izborom, zidovi se napokon ruše. "Pokušala sam te zaboraviti, ali ne ide", priznaje slomljeno, potvrđujući ono što je Milan dugo sumnjao. Objašnjava mu kako njezina bliskost s njim nije bila igra, već odraz iskrene ljubavi. Milanova nevjerica brzo se pretvara u spoznaju: "Stvarno me voliš." No, ta spoznaja donosi samo novu bol, jer Tereza je na korak do oltara s drugim čovjekom.

Na Milanov očajnički prijedlog da kaže istinu i otkaže vjenčanje, Tereza odgovara zidom straha i obiteljske odgovornosti. "Ne mogu. Osramotila bih prvo sebe, a onda cijelu familiju", govori mu, ističući kako bi takav čin slomio njezinog oca. Iako je Milan uvjerava da je njezin otac poštuje, Tereza bolno ističe gorku istinu: "Poštuje te kao radnika, a ne kao mog muža."

Njezina odluka da se uda za Vicu nije vođena srcem, već osjećajem dužnosti i strahom od posljedica. Rastrgana je između onoga što želi i onoga što osjeća da mora učiniti. Pritisak tradicije i očekivanja obitelji Vukasović pokazuju se kao teret koji je pretežak za nositi, gurajući je u brak bez ljubavi. Svoju sudbinu sažima u gorkoj rečenici: "Udajem se za čovjeka kojeg ne volim."