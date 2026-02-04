Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

ANKETA Tko je opasniji igrač kad stvari izmaknu kontroli: Ante ili Toma?

U Vrilu više nitko nije siguran da će se sukobi zadržati samo na riječima. Napetosti su eskalirale, prijetnje su izgovorene naglas, a granica između upozorenja i otvorenog nasilja postaje sve tanja

RTL.hr
04.02.2026 16:00

U središtu 'Divljih pčela' su dva muškarca čiji se putevi opasno približavaju sudaru, a to su Ante Vukas i Toma Domazet.

Ante Vukas - moć, autoritet i hladna odlučnost

Ante je čovjek naviknut da stvari budu po njegovom. Godinama gradi poziciju moći, kontrolira obitelj, poslove i ljude oko sebe. Kada osjeti da mu tlo izmiče pod nogama, ne reagira impulzivno, već planski. Upravo u tome mnogi vide njegovu najveću opasnost.

On ne viče uvijek prvi, ali kad povuče potez, to rijetko čini bez posljedica. Njegova smirenost često skriva prijetnju, a rečenice koje izgovara "usput" zvuče kao konačne presude. Gledatelji sve češće komentiraju da je Ante najopasniji upravo zato što ne djeluje u afektu, nego s namjerom.

Toma i Ante, Divlje pčele
Toma i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Toma Domazet - čovjek kojem je sve oduzeto

Za razliku od Ante, Tomu vodi strah, bijes i osjećaj da nema više što izgubiti. Nakon smrti ključnog svjedoka i prijetnji koje doživljava kao izravnu poruku, Toma više ne vjeruje da će ga itko zaštititi. Upravo ta nepredvidivost čini ga iznimno opasnim. Toma djeluje iz emocije, iz instinkta preživljavanja, a takvi potezi često su najteži za zaustaviti. 

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Dva pristupa, ista prijetnja

Jedan ima moć i mrežu ljudi. Drugi ima strah i odlučnost da se brani pod svaku cijenu. Jedan prijeti tiho, drugi otvoreno. No ishod bi mogao biti jednako poguban. Gledatelji su podijeljeni, jedni tvrde da je Ante opasniji jer zna kako uništiti bez da zaprlja ruke, dok drugi vjeruju da je Toma tempirana bomba koja može eksplodirati svakog trenutka.

Anketa
Tko je opasniji kad stvari izmaknu kontroli?

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

toma domazet divlje pčele ante vukas divlje pčele
Moglo bi te zanimati

ANKETA Treba li Nikola stati na stranu Cvite, čak i protiv vlastite majke?

Domazet je na rubu smrti izjavio ljubav Katarini, a Jakov mu potom spasio život

Je li ovo kraj Mirjanine moći? Cvita napokon priznala Nikoli da trpi maltretiranje

Ferida je Antina sestra? Ovaj detalj mnogima je promaknuo, a mogao bi značiti veliki preokret

ANKETA Je li Teodora pretjerala? Optužbe protiv Katarine podijelile su gledatelje

Kako se razvijao brak Mirjane i Ante? Donosimo kronologiju odnosa