ANKETA Tko je opasniji igrač kad stvari izmaknu kontroli: Ante ili Toma?

U središtu 'Divljih pčela' su dva muškarca čiji se putevi opasno približavaju sudaru, a to su Ante Vukas i Toma Domazet.

Ante je čovjek naviknut da stvari budu po njegovom. Godinama gradi poziciju moći, kontrolira obitelj, poslove i ljude oko sebe. Kada osjeti da mu tlo izmiče pod nogama, ne reagira impulzivno, već planski. Upravo u tome mnogi vide njegovu najveću opasnost.

On ne viče uvijek prvi, ali kad povuče potez, to rijetko čini bez posljedica. Njegova smirenost često skriva prijetnju, a rečenice koje izgovara "usput" zvuče kao konačne presude. Gledatelji sve češće komentiraju da je Ante najopasniji upravo zato što ne djeluje u afektu, nego s namjerom.